Einer der Blockbuster der diesjährigen E3 2019 dürfte wieder Cyberpunk 2077 aus dem Hause CD Projekt RED werden. Gibt es das Spiel in Los Angeles bereits in einer spielbaren Form?

Nach den Erfolgen mit der Witcher-Reihe ruhen unter Rollenspiel-Fans nun alle Hoffnungen auf dem neuesten Titeln aus dem Hause von CD Projekt RED: Cyberpunk 2077. Das kommende Sci-Fi-Abenteuer ist seit Jahren in der Mache und gilt als einer der am meisten ersehnten Titel überhaupt. Nur einen Termin gibt es weiterhin nicht.

Daher ist der diesjährige Auftritt auf der E3 in Los Angeles auch besonders interessant, denn wenngleich das Spiel für die Branchenmesse im Juni bereits bestätigt ist, so war bislang die Frage offen geblieben, ob die Presse den Titel in L.A. bereits spielen kann. Diesbezüglich hat sich nun Community Lead Marcin Momot bei Twitter geäußert.

Die Antwort wird den Fans jedoch nicht gefallen, denn Cyberpunk 2077 wird auf der E3 2019 definitiv nicht spielbar sein. Stattdessen will CD Projekt RED den Sci-Fi-Hoffnungsträger der Presse in Gameplay-Präsentationen zeigen. Mitarbeiter des Entwicklerstudios zocken den Titel dabei selbst.

Vermutlich lässt auch die Ankündigung eines Erscheinungstermins weiter auf sich warten. Allerdings muss man festhalten, dass es schon bei The Witcher 3 im Vorfeld nur selten Hands-On-Möglichkeiten gegeben hatte. Immerhin: Im Gegensatz zum E3-Auftritt im vergangenen Jahr werden die Gameplay-Präsentationen dieses Mal öffentlich gezeigt und nicht nur hinter verschlossenen Türen.