Netflix' Annäherung an die Videospielbranche trägt weitere Früchte: Nun ist eine Animationsserie zu Cuphead in Arbeit.

Netflix hat eine neue Videospielumsetzung in Serienform angekündigt. "The Cuphead Show!" hat zwar noch keinen Starttermin, dafür ist bereits bekannt, dass die Schöpfer des schweren Platformers, Chad und Jared Moldenhauer, als ausführende Produzenten an der Serie beteiligt sein werden.

Wie im Spiel wird auch die Serie im Stile der Cartoons der 30er-Jahre gezeichnet sein und die Abenteuer von Cuphead und seinem Bruder Mugman verfolgen. Weitere Details stehen derzeit noch aus. Aktuell dürften die Cuphead-Erfinder ohnehin noch schwer mit dem kostenpflichtigen DLC "The Delicious Last Course" beschäftigt sein der erst vor kurzem auf 2020 verschoben wurde.

"The Cuphead Show!" ist nur eine von vielen Bemühungen seitens Netflix, mit der Videospielbranche zusammenzurücken. Neben einer Serienadaption zu The Witcher ist auch eine animierte Umsetzung von Magic - The Gathering in Planung.