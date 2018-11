Anfang Dezember wird der Deutsche Entwicklerpreis in Köln verliehen. Nun stehen die Nominierten in den insgesamt 19 Kategorien fest.

Am 5. Dezember 2018 findet die Verleihung des Deutschen Entwicklerpreises in der Flora Köln statt. Erneut sind Preise in 19 verschiedenen Kategorien zu vergeben. Inzwischen stehen alle Nominierten fest, die wir euch nachfolgend auflisten:

Bestes deutsches Spiel:

CrossCode

Bridge Constructor Portal

FAR: Lone Sails

Hunt: Showdown

Railway Empire

Anno 1800

Most Wanted 2018

Desperados III

Die Siedler

Iron Harvest

Tropico 6

Bestes Indie Game 2018

Avorion

CrossCode

FAR: Lone Sails

Orwell: Ignorance is Strength

Synthetik

Bestes Mobile Game 2018

QB - a cube's tale

Super Spell Heroes

supertype

Bestes PC-/Konsolenspiel 2018

CrossCode

Bridge Constructor Portal

Railway Empire

SpellForce 3

State of Mind

Sonderpreis für soziales Engagement 2018

Loot für die Welt

Streamer-Sammlung Kinderhospiz

Health Game Jam Rheinland Pfalz

Beste Marketing-Aktion 2018

Far Cry 5 - Camp Fett Weg

Iron Harvest Kickstarter Kampagne

The Evil Within 2: Influencer-Kampagne

Trüberbrook

Bester Sound 2018

Hunt: Showdown

FAR: Lone Sails

SpellForce 3

State of Mind

Beste Story 2018

CrossCode

Orwell: Ignorance is Strength

State of Mind

Unforseen Incidents

Beste Grafik 2018

FAR: Lone Sails

Hunt: Showdown

Railway Empire

SpellForce 3

Unforseen Incidents

Beste Technische Leistung 2018

Hunt: Showdown

Railway Empire

Townsmen VR

Innovationspreis 2018 - präsentiert von der Stadt Köln

DR!FT

Escape the lost Pyramid

EURYDIKE

Synthetik

Townsmen VR

Bestes Game Design 2018

Bridge Constructor Portal

CrossCode

FAR: Lone Sails

Synthetik

Unforseen Incidents

Ubisoft BlueByte Newcomer Award - GRÜNDER 2018

Aschenputtel - ein interaktives Märchen

Lingotopia

