Creative erweitert wieder mal das Portfolio der bekannten Sound-Blaster-Reihe. Das neue Gaming-Headset Sound BlasterX H6 will mit vielen Neuerungen PC- und Konsolenspieler überzeugen.

Creative setzt beim Sound BlasterX H6 auf ein komplett neues Design mit atmungsaktiven und austauschbaren Memory-Schaum-Ohrpolstern und neuem Fokus auf Tragekomfort und Wertigkeit. Lautstärke-, Mikrofon- sowie Multifunktions-Einstellungen können direkt am Headset vorgenommen werden. Die mittlerweile übliche RGB-Beleuchtung ist ebenfalls vorhanden und kann mittels Sound Blaster Connect-Software konfiguriert werden.

Der Anschluss erfolgt wahlweise per zwei Meter langem USB-Kabel an PC, PS4 und Switch oder analog per 3,5-mm-Klinkenanschluss an Xbox One und mobilen Geräten. Im Headset solllen 50-mm-Neodymium-Treiber für satten Sound sorgen. Hinzu kommt ein abnehmbares Mikrofon mit ClearComms-Technologie zur Reduzierung von Umgebungsgeräuschen. Zahlreiche Sound Blaster Audiotechnologie-Verbesserungen können am PC ebenfalls mittels Sound Blaster Connect-Software vorgenommen werden.

Das Sound BlasterX H6 ist ab sofort zum Preis von 79,99 Euro erhältlich.