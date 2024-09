Creative Pebble gibt es schon seit geraumer Zeit. Die kleinen Radaumurmeln überzeugen schon länger mit starkem Klang und kompakten Abmessungen, und das alles auch noch zu einem moderaten Preis. Die Murmeln werden kontinuierlich weiter entwickelt und sind nun bei der Bezeichnung Creative Pebble X Plus angekommen. Das „Plus“ steht dabei für einen zusätzlichen Subwoofer, der im 139,99 Euro teuren Paket enthalten ist. Wer darauf verzichten kann, bekommt Pepple X auch ohne Subwoofer für 99,99 Euro und zugleich auch eine Menge an Sound.

Mit ihrem kugelförmigen Design haben die Lautsprecher des Creative Pebble schon seit Jahren einen hohen Wiedererkennungswert. Die neueste Generation namens Creative Pebble X Plus fällt dabei ein wenig voluminöser aus als seine Vorgänger, sind aber immer noch kompakt genug, um hinterm oder neben dem Monitor auf dem Schreibtisch nahezu völlig zu verschwinden. Das Plus steht dabei für den Subwoofer, der im 139,99 Euro teuren Paket enthalten ist. Wer den nicht braucht, bekommt die beiden Speaker als reines Stereosystem für 99,99 Euro.

Kompaktheit steht wie gehabt an erster Stelle. Die beiden Speaker sind jeweils nur 139,5 x 145 x 136 mm groß und auch der Subwoofer ist mit 156.4 x 156 x 158.5 mm eher ein Zwerg als ein Riese. Dennoch sind sowohl die Speaker als auch der Sub solide und robust verarbeitet. Die 15mm dicken Wände des Subwoofers verhindern zudem unschöne Gehäusevibrationen.

Die beiden Murmeln sind mit 2.75 Zoll Speakern ausgestattet, die um 45 Grad nach oben geneigt sind und somit den Sound mehr oder minder direkt auf die Lauscher projizieren, was auch dem Surround Sound zugute kommt, der via PC-App aktivierbar ist. Mit jeweils 15W RMS-Schallleistung und 30W Gesamtleistung haben sie ungeachtet der Größe bereits via USB-C ordentlichen Wumms. Der Anschluss über den optionalen, separat erhältlichen USB-PD Adapter verdoppelt die Leistung sogar und ist zudem empfehlenswert, wenn Pebble X Plus auch ohne PC als reine BlueTooth-Speaker nutzen wollt.

Der Subwoofer enthält eine 3,5 Zoll Membran mit zwei seitlichen Passivstrahlern, die bemerkenswert wuchtigen Sound erzeugen können. Der Subwoofer wird via Kabel an einem der Speaker angeschlossen. Erfreulich ist, dass alle notwendigen Kabel mit an Bord sind. So gibt es zwei USB-C-Kabel, eins für den Anschluss am PC, eins für die optionale externe Stromversorgung, ein Klinkenkabel für den Analoganschluss liegt ebenfalls bei. Die beiden Lautsprecher sind per 1,2 Meter langem Kabel fest miteinander verbunden.

Die Anschlüsse sind erfreulich flexibel. Neben dem erwähnten USB-Anschluss ist BlueTooth 5.3 mit an Bord, ebenso wie besagter 3,5 mm Klinkenport. Mit dabei sind auch zwei Klinkenports für den Anschluss von Kopfhörer und Mikrofon bzw. Analog-Headset. Die Bedienelemente sind simpel gehalten mit jeweils einer Taste für Pairing und Source-Auswahl, wobei eine LED den gerade gewählten Modus signalisiert. Zudem könnt ihr per Tastenkombi und Lautstärkeregler auch die dezente RGB-Beleuchtung der beiden Murmeln steuern. Letzteres geht auch über die Creative App, wobei die Mobile-Variante tatsächlich auch nicht mehr hergibt als das.

Klanglich können die kompakten Speaker mit ihrem Frequenzbereich von 45 bis 20.000 Hz durchaus beeindrucken, vor allem in Hinblick auf Power und Volumen des Klangs. Das Standardklangbild macht einen recht ausgewogenen Eindruck, wobei die Subwoofer es hier und da ein wenig übertreiben – eine separate Regelung dafür wäre durchaus ganz fein gewesen. Die Speaker entpuppen sich als grundsolide und klangstarke Allrounder, die sowohl bei Musik als auch bei Spielen und Videos eine gute Figur machen.

Allerdings ist da noch deutlich mehr drin und zwar bei Anschluss am PC und Verwendung der kostenlosen Creative App für Windows. Die ist nämlich vollgepackt mit vorgefertigen Presets für verschiedene Anwendungen wie Gaming, Filme oder Musik, aber auch Einstellungen für eine Reihe von beliebten Spielen wie Call of Duty oder Fortnite. Hinzu kommt ein 10-Band-Equalizer, mit dem ihr eure eigenen Einstellungen vornehmen könnt. Die Creative Acoustic Engine bietet zudem noch Surround Sound, Crystalizer, Bass Boost, Smart Volume und Sprachhervorhebung. Wer bereit ist, sich damit zu beschäftigen, erlebt das volle Potential der handlichen Speaker und kommt aus dem Staunen kaum noch heraus.

Alles in allem bekommt ihr für moderate 139,99 Euro (oder 99,99 Euro ohne Sub) überaus kompetente und flexibel einsetzbare Speaker, die speziell beim Einsatz an PC oder Notebook mit der Software ordentlich glänzen und ein schwer schlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Ideal für jemanden, der seine Zockerecke, ein kleines Zimmer oder eine kleinere Einzimmerwohnung beschallen will, ohne Platz für fette Boxen zu verschwenden.

Greift zu, wenn... … ihr eine kompakte, klangstarke und preiswerte Sound-Lösung für euren Gaming-Tisch sucht, die darüber hinaus auch noch als BlueTooth-Speaker agieren kann. Spart es euch, wenn... … ihr wuchtigen Surround Sound in Kinoqualität haben wollt.