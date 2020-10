Wer wenig Platz auf dem Schreibtisch hat, oder gern mal das Notebook zum Zocken auf den Wohnzimmertisch pflanzt, hat sicherlich nichts dagegen einzuwenden, kleine und handliche Lautsprecher aufzustellen, sofern er nicht unbedingt mit Headset zocken will. Die Pebbles von Creative bieten da schon seit langem eine preiswerte, aber taugliche Lösung. Nun gibt es die Murmeln in der Version 3 mit BlueTooth und USB-C und das für einen sehr moderaten Preis.

Klein, kompakt, handlich und minimalistisch. Das fällt einem sofort ein, wenn man die Creative Pebbles V3 aus der Verpackung zerrt. Die Murmeln sind in der Tat recht winzig mit gerade mal 123 x 120 x 118 mm und etwas über jeweils 300 Gramm Gewicht. Damit sind sie durchaus auch geeignet, um mal für Unterwegs in den Rucksack zu wandern – wenn auch mit etwas Vorsicht, denn die Membranen haben kein Gitter und könnten beschädigt werden. Eigentlich sind sie auch eher als Desktop-Speaker gedacht.

Im Grunde sind sie eine prima Ergänzung, wenn man Lautsprecher für den PC oder das Notebook haben will, aber wenig Platz und moderate Ansprüche an die Klangqualität hat. Anschlussfreudig sind die Pebbles auf jeden Fall. Via USB-Kabel, BlueTooth 5.0 oder 3,5-mm-Klinke könnt ihr eure Klangquellen anschließen. USB erhält aber aufgrund der aktiven Verstärkung den Zuschlag, sofern ihr nicht noch das separat erhältliche Netzteil anklemmen wollt. Der Anschluss erfolgt übrigens via USB-C, ein Adapter auf USB-A liegt bei.

Die beiden Speaker sind mit einem 1,35m langen Kabel verbunden, das USB-Anschlusskabel ist mit seinen 1,2m leider recht kurz geraten. Ein paar Zentimeter mehr hätten es gern sein dürfen. Bei den Bedienelementen geben sich die Pebbles minimalistisch. Neben dem Lautstärkeregler und der BlueTooth-Pairing-Taste an der Front gibt es lediglich den Gain-Schalter für USB-Betrieb an der Rückseite, der auch ein paar Watt mehr Leistung beschert.

In den Pebbles sind 2,25-Zoll-Vollbereichstreiber verbaut, die mit einem Winkel von 45 Grad direkt auf die Lauscher zielen im Gegensatz zu den meisten Desktop-Speakern, die direkt nach vorn strahlen. Das ergibt Sinn und wirkt sich klanglich durchaus aus. Die Speaker arbeiten mit einem Frequenzbereich von 100Hz bis 17kHz und liefern immerhin 2 x 4W bei einer Gesamtsystemleistung von bis zu 8W Sinus und einer Spitzenleistung 16W. Das ist recht ordentlich und für den Betrieb auf dem Desktop voll ausreichend. Schließlich sind sie nicht dazu gedacht, einen ganzen Raum oder gar eine Wohnung zu beschallen.

Erfreulicherweise liefern die beiden Mini-Murmeln einen sehr ordentlichen 2.0-Klang. Naturgemäß fehlt es bei der geringen Größe ein wenig an den Bässen, aber im Mitten- und Höhenbereich sind die Minis sehr erfreulich. Schön auch, dass bei maximalen Lautstärken keine nennenswerte Verzerrung zu bemerken ist. Als preiswerte und kompakte Lösung schlagen sich die Pebbles sowohl beim Zocken als auch bei Musik und Filmen sehr wacker. Wunder dürft ihr natürlich nicht erwarten, aber Preis und Leistung passen hier einfach sehr gut zusammen.