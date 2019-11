Feiert Kult-Charakter Crash Bandicoot nach den Neuauflagen in der N.Sane Trilogy nun womöglich sein vollständiges Comeback? Vieles deutet derzeit wohl auf eine baldige Ankündigung hin.

Publisher Activision könnte die Wünsche zahlreicher Fans erhören und womöglich wirklich ein komplett neues Crash Bandicoot auf den Markt bringen. Grund zur Annahme liefern gleich mehrere Quellen!

Zuletzt hat Sony für die PS4 eine neue TV-Werbung unter dem Namen "It's Time to Play" veröffentlicht. Bei rund elf Sekunden Spieldauer ist eine Maske zu sehen, die der im Kart sitzenden Coco folgt. Die Aku-Aku-Maske gilt als ikonische Maske der Crash-Spiele, doch in diesem Fall handelt es sich ganz offensichtlich um eine bis dato unbekannte, komplett neue Maske, die in einem neuen Titel eine Rolle spielen könnte.

Charakter-Designer Nichola Kole von Toys for Bob wurde per Tweet darauf angesprochen und antwortete schlicht mit einem nachdenklichen Emoji. Keine Bestätigung, aber auch kein Dementi. Warum das von Interesse ist? Es kursieren Gerüchte, wonach sich das neue Crash Bandicoot bei Toys for Bob und Vicarious Visions in Co-Produktion in Arbeit befinden soll. Die Quelle dieser Spekulation ist die Gleiche, die zuvor akkurat sowohl die Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy als auch Crash Team Racing: Nitro Fueled geleakt hatte.

Dementsprechend sind auch die weiteren Infos aus diesem Gerücht interessant: Der neue Titel soll Crash Bandicoot Worlds heißen und 2020 veröffentlicht werden. Neue Masken und Gegner sollen in das Spieluniversum eingeführt werden, die Spielwelt soll semi-offen gestaltet sein - ähnlich wie in Mario 3D World.

Eine Ankündigung sei für Dezember geplant, womit uns natürlich die The Game Awards am 12. Dezember in den Sinn kommen. Auch das würde passen, denn zuletzt wurde auch Crash Team Racing: Nitro-Fueled auf diesem Event erstmals präsentiert.

Reicht euch immer noch nicht? Einen letzten Hinweis gibt es seit dem 14. November in Form von neuen Werbeanzeigen an britischen Bushaltestellen. Dort ist mitunter auch ein Charakter-Design von Crash Bandicoot zu sehen, das sich durchaus von dem in der N.Sane Trilogy unterscheidet. Bekommt der Kult-Charakter also einen neuen Anstrich in einem neuen Titel? Womöglich werden wir schon in wenigen Wochen Näheres wissen!