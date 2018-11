Seit letzter Nacht hat Crackdown 3 endlich einen neuen Release-Termin. Wer auf dem PC zocken möchte, der kann seinen Rechner nun entsprechend vorbereiten, um die Systemanforderungen zu erfüllen.

Ab dem 15. Februar 2019 soll Crackdown 3 nach mehreren Verschiebungen nun endlich für PC und Xbox One erhältlich sein. Dann wird auch der ebenfalls neu vorgestellte Multiplayer-Modus "Wrecking Zone" mit von der Partie sein. All das wurde auf der X018 in Mexico City an diesem Wochenende bekannt gegeben - ebenso wie nun auch die PC-Anforderungen.

Wer auf dem heimischen Rechenknecht zocken möchte, der muss wie gewohnt sicherstellen, dass dieser auch leistungsstark genug ausgestattet ist. Um das im Falle von Crackdown 3 überprüfen zu können, wurden nun die Anforderungen bekannt gegeben.

Minimale Systemkonfiguration



OS: Windows 10 64-bit, v14393 oder höher

CPU: Intel Core i5-3470 | AMD FX-6300

RAM: 8GB

VRAM: 2GB

Graphics: NVIDIA GeForce 759 Ti | Radeon HD 7850

DirectX: DX 12 API (Feature Level 11)

Empfohlene Systemkonfiguration



OS: Windows 10 64-bit, v14393 oder höher

CPU: Intel Core i5-4690 | AMD FX-8350

RAM: 8GB

VRAM: 4GB

Graphics: NVIDIA GeForce 970 | Radeon RX 480

DirectX: DX 12 API (feature level 11)

Anbei könnt ihr euch den ebenfalls neu veröffentlichten Live-Action-Trailer zum Spiel ansehen. Details zum Multiplayer-Modus "Wrecking Zone" findet ihr in unserer weiteren Meldung von der X018.

Crackdown 3 erscheint am 15. Februar 2019 für PC und Xbox One; die Xbox-Fassung wird speziell für die leistungsstarke Xbox One X angepasst. Abonnenten des Xbox Game Pass erhalten das Spiel direkt zum Release im Rahmen ihres Abonnements.