Im nächsten Jahr erscheint nach langer Wartezeit endlich Crackdown 3. Die Entwickler haben sich jetzt zu den Gründen für die Verzögerung geäußert.

Die Ankündigung von Crackdown 3 liegt mittlerweile vier Jahre zurück und die Fans der Serie müssen sich noch bis Anfang 2019 gedulden. In einem Interview hat sich das Team jetzt zu den Gründen für die lange Wartezeit geäußert. So erklärt Creative Director Joseph Staten, dass vor allem die Azure-Technologie, welche für eine komplett zerstörbare Welt sorgt, viel Zeit in Anspruch genommen hat. Mit diesem Feature musste das Studio allerdings die Deckungsmöglichkeiten des Shooters neu überdenken.

"Geometrie ist Gameplay. Egal ob es ein Shooter ist, der auf Deckung basiert oder in anderer Form daherkommt. Es stellt sich die Frage: Wie ist meine Position im Vergleich zur Deckung? Wie ist die Positon des Gegners im Vergleich zu seiner Deckung? Wenn alles in die Luft gesprengt werden kann, dann muss man die Prinzipen des Spieldesigns überdenken", erläutert Staten.

Die Kampage von Crackdown 3 hat von der langen Entwicklungszeit allerdings profitiert und gab dem Team die Möglichkeit eine tiefere Geschichte zu verfolgen sowie zusätzliche Sandbox-Tools einzubinden. Laut Staten ist Crackdown 3 ein spaßiges Spiel mit viel Potenzial und er hofft, dass die Spieler den Titel mögen werden.

Am 15. Februar 2019 erscheint Crackdown 3 für Xbox One und PC.