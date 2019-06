Corsair gab heute die Einführung der Gaming-Mäuse NIGHTSWORD RGB und M55 RGB PR, bekannt. Damit erweitert das Unternehmen sein Portfolio an Hochleistungs-Gaming-Zubehör.

Die NIGHTSWORD RGB soll das neue Vorzeigeprodukt des Herstellers werden. Diese Maus bietet mit ihrem intelligenten anpassbaren Gewichtssystem, dem ersten seiner Art, umfangreiche Optionen in Sachen Kalibrierung und Steuerung. Zwei Gewichtssets und sechs Anbringungsmöglichkeiten an der Unterseite der Maus ermöglichen 120 verschiedene Gewichts- und Gleichgewichtseinstellungen.

Die CORSAIR iCUE-Software analysiert die genutzten Gewichte in Echtzeit und gibt das Gesamtgewicht der Maus an und kann zudem anhand der Gewichte und ihrer Positionen den genauen Schwerpunkt bestimmen. Neben dem neuen anpassbaren Gewichtssystem ist die NIGHTSWORD RGB mit einem fortschrittlichen optischen PMW3391-Sensor mit 18.000 dpi ausgestattet. Dieser Sensor wurde in Zusammenarbeit mit PixArt entwickelt und lässt sich in 1-dpi-Schritten einstellen. Zu den weiteren Merkmalen der NIGHTSWORD RGB gehören zehn mit iCUE programmierbare Tasten für Makros und Neubelegungen. Hinzu kommen langlebige Omron-Schalter und vier RGB-Beleuchtungszonen.

Die M55 RGB PRO ist sowohl für Rechtshänder als auch für Linkshänder geeignet. Das vielseitige Design erlaubt zudem mehrere Griffstile wie Palm-, Claw- oder Fingertip-Griff. Außerdem ist die Maus mit gerade einmal 86 g ein Leichtgewicht. Weiterhin ist die M55 RGB PRO mit einem optischem Sensor mit 12.400 dpi ausgestattet und besitzt fünf anpassbare DPI-Voreinstellungen, die per Tastenklick nacheinander aktiviert werden können. Abgerundet werden dir Fähigkeiten der M55 RGB PRO mit weiteren Merkmalen wie acht programmierbaren Tasten, für über 50 Millionen Klicks ausgelegte Omron-Schalter und der dynamischen RGB-Beleuchtung.

Die Mäuse Corsair NIGHTSWORD RGB (79,99 Euro) und M55 RGB PRO (49,99 Euro) sind ab sofort im Corsair-Webstore und weltweit bei allen autorisierten Vertriebs- und Fachhändlern erhältlich.