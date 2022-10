Mechanische Tastaturen mit hohen Schaltern sind im Grunde die Normalität, ergänzt durch platzsparende Tenkeyless-Modelle ohne Nummernblock. Aber nun tauchen immer mehr Low-Profile-Tastaturen auf, die durchaus ihre Vorteile haben, insbesondere wenn man nicht nur zockt, sondern auch viel Schreibarbeiten zu erledigen hat. Nach Logitech G915 und Razer Deathstalker V2 Pro mischt nun auch Corsair bei den Flundern mit und ballert die K100 Air Wireless für stolze 299,99 Euro auf den Markt.

Ich liebe Low-Profile-Tastaturen, ganz ehrlich. Vor allem, wenn es um den Job geht. Auf der einen Seite zocken, auf der anderen Seite extrem viel schreiben – das geht mit einer flachen Tastatur zumindest für mich flinker und weniger ermüdend von der Hand. Kein Wunder, dass in den letzten Jahren dauerhaft flache Tastaturen wie die Logitech G915 oder die Razer Deathstalker V2 Pro auf meinem Schreibtisch zu finden waren. Daher habe ich auch ein wenig gejubelt, als die Corsair K100 AIR Wireless in meiner Post war.

Der Preis allerdings ist eine echte Abschreckung. 300 Euro ist selbst für eine topmoderne Tastatur mit allen Extras eine verdammt saftige Hausnummer und wir können nur empfehlen, abzuwarten, bis der Preis sich etwas normalisiert hat. Für den Preis muss man zudem eine gewisse Makellosigkeit erwarten. Die wird allerdings auch geboten, sieht man davon ab, dass es bis auf die taktile Variante bisher keine anderen Schalteralternativen gibt.

Die Verarbeitung der K100 AIR ist schlicht ein Traum. Die Tastatur wiegt zwar nur etwa 780 Gramm, verfügt aber dennoch über ein makelloses Gehäuse aus gebürstetem Aluminium. Die Abmessungen versetzten einen ins Staunen bei nur 437 x 156 x 17 mm. An der dünnsten Stelle ist die Tastatur sogar nur 11 mm hoch. Uff. Dennoch sind verstellbare Füße vorhanden und eine superbe Anti-Rutsch-Gummierung an der Unterseite. Mir war die Tastatur in der Eingewöhnungsphase beinah etwas zu flach, obwohl ich Low-Profile-Tastaturen gewöhnt bin. Aber das ist schon fast kleinliches Gemecker und legte sich nach ein bis zwei Tagen ohnehin.

Bei der K100 AIR handelt es sich um eine Volltastatur mit Nummernblock, aber auch bei den Extratasten hat Corsair nicht gespart. Profilwahl-, Beleuchtungs- und Game-Modus-Schalter sind ebenso vorhanden wie vier G1 bis G4 benannte Makrotasten, sowie vier Tasten und eine Drehwalze für die Mediensteuerung. Auch die sind hervorragend verarbeitet, da klappert und wackelt gar nichts. An der Rückseite gibt es noch einen Power-Schalter, sowie sogar eine Aufbewahrung für den USB-Wireless-Dongle. Dass dazu noch ein USB-C-Port für das Anschluss- und Ladekabel vorhanden ist, überrascht angesichts der Ausstattung nicht wirklich.

Die Tastatur kann wahlweise per Kabel, oder natürlich Wireless im 2.4-Ghz-Bereich mittels der Corsair Slipstream-Technologie betrieben werden. Hinzu kommt BlueTooth 4.2 als zusätzliche Verbindungsoption, sodass die K100 AIR an so ziemlich allem nutzbar ist, was eine Tastatur erfordert. Kabellos verwöhnt einen die Tastatur mit guten Akkulaufzeiten. Bis zu 50 Stunden mit und 200 Stunden ohne RGB-Beleuchtung sind angesagt und diese Werte können wir im Großen und Ganzen bestätigen.

Die K100 AIR ist zudem vollgestopft mit moderner Technik. Los geht es mit der AXON Hyper-Polling-Technologie, die im Kabelbetrieb eine Abtastrate von 8.000 Hz, also eine Latenz von nur 0,125 ms, ermöglicht. Dass N-Key-Rollover und Anti-Ghosting mit an Bord sind, müssen wir wohl nicht extra erwähnen. Hinzu kommt RGB-Beleuchtung mit allen Schikanen und ein 8-MB-Speicher für bis zu 50 Profile. Für die Einstellungen der Software könnt ihr wie gewohnt die iCUE-Software nutzen.

Der eigentliche Knaller sind aber die nagelneuen Cherry-Schalter. Besagte Cherry MX Ultra Low Profile Tactile wurden erst in diesem Jahr vorgestellt und konnten sogleich etliche Auszeichnungen abräumen. Die extrem flachen Schalter nutzen eine ganz eigene Mechanik, die sich von gängigen Switches massiv unterscheidet (weswegen es übrigens nicht empfehlenswert ist, die Tastenkappen abzuziehen, da dies die Switches zerstören kann).

Die Schalter verfügen über nur 0,8 mm Betätigungsweg und sind somit extrem schnell bedienbar. Dennoch verfügen sie über ein taktiles Verhalten mit einem clicky Anschlag, sind aber vergleichsweise leise. Schade ist allerdings, dass es bisher nur diese taktile Variante der Schalter gibt, aber sie decken im Grunde sowohl den taktilen als auch den clicky Bereich ab – ich weiß gar nicht, ob ich dazu noch eine lineare Variante haben möchte.

Sofern ihr nicht völliger Gegner von Low-Profile-Tastaturen seid, kann das Tippverhalten im Grunde nur begeistern. Die Schalter sind schnell und extrem präzise, egal ob beim Schreiben oder beim Zocken. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass ich bisher wohl noch keine bessere Tastatur unter den Fingern hatte.