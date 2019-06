Bei diesem Duell wünscht man sich am Ende eine Mischung aus dem Turtle Beach Recon 70 und dem Corsair HS 35, denn im Grunde macht das eine Headset richtig, was das jeweils andere in den Sand setzt. Das Corsair-Headset punktet mit soliderer Verarbeitung und dank großer Ohrmuscheln mit Textilbezug spürbar höherem Tragekomfort. Das Recon 70 hat hingegen den deutlich besseren Klang, während beim HS 35 lediglich basslastiges Gerumpel zu hören ist. Dafür besteht das Turtle-Beach-Headset nahezu ausschließlich aus billig wirkendem Plastik und die zu kleinen Ohrmuscheln mit dem auf der Haut unangenehmen Kunstleder sind gerade bei warmem Wetter eine Qual.

Im Grunde sind beide Headsets eine Lehrstunde, warum man beim Headset-Kauf nicht am falschen Ende sparen sollte. Es gibt genug Alternativen im 60-Euro-Bereich, beispielsweise von HyperX oder Logitech, die über guten Klang, vernünftige Verarbeitung und ordentlichen Tragekomfort verfügen. Uns jedenfalls konnte keiner der beiden Kontrahenten überzeugen, wobei das preiswertere Turtle-Beach-Headset aufgrund seines deutlich besseren Klangs leicht die Nase vorn hat.