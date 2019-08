Auf den regulären Konsolenversionen von PS4 und Xbox One hat das unlängst veröffentlichte Control von Remedy Entertainment mit allerhand Performance-Problemen zu kämpfen. Das Studio beschäftigt sich bereits mit der Problembehebung.

Der Release des neuen Titels Control durch Remedy Entertainment ging halbwegs in die Hose, denn das futuristische, paranormale Actionspiel hat vor allen Dingen auf den regulären Konsolenfassungen von PS4 und Xbox One mit Performance-Problemen zu kämpfen. Das führte schnell zu allerhand Kritik der Community - und die Entwickler selbst beschäftigen sich deshalb zügig mit der Problembehebung.

In einem Statement am heutigen Freitag bekräftigte Remedy nun, dass man bereits mit dem Ausmerzen der ungewöhnlichsten und schwerwiegendsten Fehler beschäftigt sei. Auch die PC-Fassung hat in diesem Kontext noch einige Probleme, diese sind aber eher als geringfügig anzusehen, wenn man die von PS4 und Xbox One bedenkt.

Die Technik-Experten von Digital Foundry fanden beispielsweise heraus, dass die Performance auf Konsolen in bestimmten Fällen auf bis zu lediglich 10 Bilder pro Sekunde einbrechen kann, womit Control quasi komplett unspielbar wird. Remedy will eine Lösung für diese schwerwiegenden Probleme liefern, wird dafür aber auch etwas Zeit benötigen. In naher Zukunft wolle man weitere Updates zur Thematik nachliefern, während man mit Hochdruck an den Problemen arbeitet.

Auf dem PC bestehen die kleineren Probleme vor allen Dingen im Zusammenhang mit den RTX-Grafikkarten von NVIDIA. Laut Remedy lassen sich diese in den meisten Fällen durch ein Update der Grafikkarten-Treiber beheben.

Ein fixes Datum für den Release eines großen Updates steht noch nicht fest.