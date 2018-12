Singleplayer-Titel ebenfalls in Arbeit!

Am Wochenende wurde mit Conan Unconquered erstmals ein Strategiespiel innerhalb des bekannten Franchise von Funcom angekündigt, doch damit ist das Ende der Fahnenstange keineswegs erreicht. Im Nachgang hat der Publisher nun auch noch einmal Arbeiten an einem weiteren Serienableger bekräftigt.

Zusammen mit den C&C-Machern von Petroglyph werkelt Funcom am Echtzeit-Strategiespiel Conan Unconquered. Der Titel war als erstes Strategiespiel innerhalb des Franchise überhaupt am Wochenende angekündigt worden und wurde nun noch einmal per Pressemeldung mit weiteren Details seitens des Publishers versehen.

Besonders interessant ist für Fans der klassischen Conan-Spiele dabei der letzte Absatz der Pressemeldung, denn dort ist explizit davon die Rede, dass man noch einen weiteren Titel in Arbeit hat. Dabei soll es sich um ein klassisches Singleplayer-Rollenspiel im Conan-Universum handeln, das zu einem späteren Zeitpunkt offiziell angekündigt und vorgestellt wird.

Das Strategiespiel Conan Unconquered ist von der Black-Colossus-Story inspiriert und baut auf die bekannte Marke auf, die über das erfolgreiche Age of Conan: Hyborian Adventures zuletzt zu Conan Exiles führte. Conan Exiles avancierte wiederum zum bestverkauften sowie auch sich am schnellsten verkaufenden Titel in der 25-jährigen Geschichte von Funcom.

Schon im zweiten Quartal 2019 soll Conan Unconquered durchstarten; ob der Singleplayer-Titel bis dahin überhaupt vorgestellt wurde, bleibt abzuwarten. Dieser dürfte in jedem Fall aber noch eine Ecke länger auf sich warten lassen.