Bisher hat sich Funcom hinsichtlich der Conan-Lizenz vor allem mit Age of Conan und Conan Exiles auf barbarische Weise ausgetobt. Das australische Studio Mighty Kingdom geht das Thema, mit Funcom als Publisher, gänzlich anders an. Statt „erwachsener“ Action erwartet euch eine muntere Koop-Schlachtplatte im Cartoon-Stil, die sich als charmantes Hack’n’Slay-Abenteuer mit Roguelike-Elementen präsentiert.

Conan Chop Chop ist im Grunde ein Roguelike-Hack’n’Slay, das solo oder kooperativ mit bis zu vier Spielern gezockt werden kann – Couch-Koop inklusive! Natürlich versetzt euch das Spiel ins Hyborea von Robert E. Howard, statt mit muskelbepackten Brutalos und leicht bekleideten Amazonen stürzt ihr euch aber mit putzigen Cartoon-Figuren aus der Isoperspektive ins Gemetzel.

Dabei stehen euch vier Charaktere aus dem Conan-Universum zur Verfügung. Conan selbst darf natürlich nicht fehlen und macht das, was er eben macht: barbarisch kloppen. Valeria ist auch dabei als eher filigrane Nahkämpferin. Pallantides samt Schild übernimmt eher die Rolle des Tank, während Belit mit Pfeil und Bogen auf die Gegner losgeht.

Das Spielprinzip ist im Grunde simpel: in einem Hub rüstet ihr euch mit Waffen, Rüstungen und Spezialfähigkeiten oder Pets aus und stürzt euch in die Wildnis, die immer wieder zufällig generiert wird, sodass keine zwei Spielsessions gleich sind. Das Problem: die Rückkehr ist unmöglich, es handelt sich um ein Roguelike und ihr kommt soweit, wie ihr eben kommt. Immerhin: unterwegs könnt ihr hier und da shoppen, um euch noch etwas aufzubrezeln. Aber: sterbt ihr oder eure Gruppe, ist Game Over nebst neuer Versuch angesagt.

Die Level werden immer wieder zufällig generiert, die Spielwelt besteht aus etlichen Abschnitten, in denen ihr zunächst alle Gegner aus den Socken hauen müsst, bevor es weiter geht. Im Koop praktisch: sofern nicht alle Spieler umgehauen werden, werden eure Kameraden wiederbelebt, sobald ihr den jeweiligen Abschnitt gesäubert habt. Im Solospiel dürfte das etwas kniffliger werden.

Ansonsten bedient sich Conan Chop Chop massiv bei bekannten Hack’n’Slay-Klassikern. Sprich, es gibt zentnerweise Gegner, tonnenweise Loot in verschiedenen Qualitäten und natürlich auch knackige Bossgegner, bei denen ihr einige Bekannte aus dem Conan-Universum wiedersehen werdet. Aufpassen: es gibt kein individuelles Loot, ihr müsst also auf die Teamfähigkeit eurer Mitspieler hoffen. Das sollte aber gehen, immerhin habt ihr ein gemeinsames Ziel.

Natürlich warten auch Dungeons auf euch, Truhen mit wertvoller Beute dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen. Waffen und Rüstungen sind natürlich mit Perks versehen, hinzu kommen sogenannte Charms mit speziellen Eigenschaften, sodass ihr euch spezialisierte Builds zusammenbauen könnt, um hoffentlich allen Herausforderungen gewachsen zu sein.

Im Hub könnt ihr euch um eure Ausrüstung kümmern, eure Charaktere leveln und eben jene Builds bauen. Erfahrungspunkte resultieren in Skillpunkten, beim Trainer könnt ihr diese für neue Fertigkeiten ausgeben. Beim Schmied könnt ihr Waffen wie Schwerter oder Speere, aber auch Rüstungsteile freischalten. Zudem könnt ihr skurrile Pets wie Schweine, Hühner oder Schleimklumpen anheuern, die euch beim Kampf helfen.

Das Ganze sieht im Kampf etwas hektisch und hibbelig aus, beinhaltet aber mehr Spieltiefe, als es auf den ersten Blick vermuten lässt. Die knuffig-charmante Cartoon-Optik hingegen schließt man im Grunde direkt ins Herz, zumal gespickt mit humorigen Details. Mal ganz abgesehen davon, dass es spielerisch und visuell mal so einen ganz anderen Weg geht, als man es von Conan-Spielen gewohnt ist.

Conan Chop Chop erscheint am 1. März auf allen Plattformen, PC-Spieler können vom 21. bis 28. Februar im Rahmen des nächsten Steam Next Events erste Gehversuche in einer Demoversion starten.