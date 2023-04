Seit Februar ist Company of Heroes 3 bekanntermaßen für den PC erhältlich, doch Konsolenspieler warten noch auf ihre Umsetzung. Diese Wartezeit findet wenigen Wochen ein Ende, denn jetzt steht der konkrete Erscheinungstermin der Konsolenfassung fest.

Relic Entertainment und SEGA haben heute endlich Nägel mit Köpfen gemacht, was die Konsolenfassung von Company of Heroes 3 betrifft. Das Echtzeit-Strategiespiel ist seit dem 23. Februar 2023 bekanntermaßen schon für den PC erhältlich, die ebenfalls schon bestätigten Umsetzungen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S warteten bisher aber noch auf einen Release-Termin - bis heute.

Jetzt steht fest: Ab dem 30. Mai 2023 werden Echtzeit-Strategie-Fans auch auf PS5 und Xbox Series X/S loslegen dürfen; die Wartezeit fällt damit nur noch wenige Wochen aus. Frühentschlossene werden sich die entsprechenden Editionen bereits ab dem 25. April sowohl physisch als auch digital vorbestellen können.

Mit Company of Heroes 3 gibt damit erstmals ein Ableger des langjährigen Franchise sein Debüt auf der Konsole. Wer hier zockt, bekommt natürlich eine angepasste Benutzeroberfläche gegenüber der PC-Version sowie eine volle Controller-Unterstützung und weitere spezielle Features geboten. Letztere sollen es euch ermöglichen, auf der Konsole in eurem eigenen Tempo zu spielen.

Neue Funktionen wie die vollständige taktische Pause sollen Gamepad-Spielern ein Maß an taktischer Kontrolle über das Tempo auf dem Schlachtfeld bieten. Durch das temporäre Einfrieren der Action könnt ihr all eure Aktionen auf einmal koordinieren und jede Bewegung im Detail durchdenken, ohne den Druck, alles in Echtzeit tun zu müssen.

Ansonsten bekommt ihr inhaltlich das geboten, was es auch auf dem PC gibt: einen neuen Kriegsschauplatz, neue Taktike, vier verschiedene Fraktionen und eine Fülle an unerzählten Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg. In den Einzelspieler-Modi bietet die rundenbasierte dynamische italienische Kampagne ein Sandbox-Spielerlebnis mit neuen strategischen Möglichkeiten, während die weitläufigen Wüsten Nordafrikas ein klassisches, erzählerisches Einzelspielererlebnis ermöglichen. Für Spieler, die auf kompetitive Action stehen, bietet der Titel ein großes Online-Multiplayer- und Koop-gegen-KI-Angebot mit mehr Fraktionen, Mechaniken und Einheiten als je zuvor in der Reihe.