Unverhofft kommt oft, das trifft auch auf die E3 zu. Im Rahmen der Branchenmesse in Los Angeles hat Kalypso Media nun nämlich Neuauflagen der beiden Strategie-Klassiker Commandos 2 und Praetorians offiziell angekündigt.

Commandos 2 galt seiner Zeit als Vorzeige-Strategiespiel, das extrem gelungen, aber auch mitunter höllisch schwer war. Glaubt ihr nicht? Dann könnt ihr euch davon bald selbst überzeugen, denn Kalypso Media bringt den Klassiker in neuem Glanz zurück.

Anlässlich der E3 2019 wurde nun das Commandos 2 HD Remaster angekündigt, das für PC, PS4, Xbox One, Mac, Linux, Switch, iPad und Android Tablet erscheinen soll. Der Release ist für das vierte Quartal 2019 geplant. Echtzeit-Taktik-Freunde dürfen sich darüber hinaus auch über eine entsprechende Neuauflage von Praetorians freuen, die im gleichen Zeitraum jedoch nur für PC, PS4 und Xbox One erscheint.

Beide Spiele wurden damals von den populären Pyro Studios entwickelt. Kalypso Media sicherte sich entsprechende Markenrechte des Studios erst im Juni 2018 und versprach die Wiederbelebung der beiden IPs. Diese kommen nun mit zwei Klassikern in HD-Auflösung und optimierten Texturen daher. Außerdem erhalten beide Spiele eine moderne Benutzeroberfläche und eine optimierte, zeitgemäße Steuerung.

Für die HD Remaster verspricht Kalypso Media eine "detailgetreue Hommage". Mitunter könnt ihr die Spiele erstmals auch auf Konsolen genießen.

In Commandos 2 müsst ihr das Kommando über eine Elitetruppe von Soldaten übernehmen und mit diesen in feindliche Gebiete vordringen. Die speziellen Fertigkeiten eurer Elite-Soldaten wollen genutzt werden, um Geheimmissionen gegen übermächtige Gegner zu meistern. Dabei verschlägt es auch an viele bekannte Schauplätze des Zweiten Weltkriegs. Dank der neuen 3D-Engine könnt ihr die Kamerasicht erstmals 360 Grad drehen und übergangslos in und aus Gebäude zoomen.

In Praetorians werdet ihr hingegen in die politischen Verwicklungen des aufstrebenden Römischen Reiches hinein gezogen. Bei den Schlachten verschlägt es auch nach Ägypten, Gallien und Italien. Euer Ziel: Imperator werden. Dazu müsst ihr über 20 Kampagnen-Missionen meistern und die einzigartigen Fähigkeiten und Formationen für verschiedene Charaktere und Einheiten nutzen.