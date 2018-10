Auf den Messen in diesem Jahr hatte Electronic Arts Command & Conquer ja durchaus im Gepäck, allerdings in Form des neuen Mobile-Titels Rivals. Jetzt könnte das Flehen der hartgesottenen Strategie-Fans aber erhört werden: EA denkt auch über Neuauflagen der einstigen Klassiker nach!

Kommt Command & Conquer zurück auf den PC? Womöglich werden Fans erhört, die sich schon länger Neuauflagen der Kult-Strategiespiele aus den 90er und 2000er Jahren gewünscht haben.

Etwas überraschend hat sich nun nämlich Electronic Arts via C&C Reddit zur Thematik geäußert und bekräftigt, dass man gegenwärtig einige Ideen auslote und intern diskutiere, ob und wie man die klassischen Spiele der Strategiereihe neu auflegen könnte. Laut EA Producer Jim Vessella habe man entsprechende Wünsche der Fans bereits realisiert, dass die Marke doch bitte auch wieder auf dem PC landen solle.

"Wir haben euch laut und deutlich gehört: Die Command & Conquer Community will das Franchise auch auf den PC zurückkehren sehen. Und als Fan von C&C seit über 20 Jahren könnte ich diesbezüglich nicht mehr als zustimmen", so Vessella, der selbst einst an Ablegern Red Alert 3 und Tiberium Wars mitarbeitete.

Im Übrigen kündigte Vessella noch nichts Konkretes an, allerdings bestätigte, dass sich EA insbesondere im Hinblick auf das bevorstehende 25-jährige Jubiläum des Franchise mit der Thematik von Remaster-Versionen der Klassiker beschäftige. Sollte man diesen Anlass hernehmen, um die Marke wirklich auch wieder auf den PC zu bringen, dann müsst ihr euch noch etwas gedulden. Das Jubiläum steigt nämlich erst im Jahr 2020.

Der letzte relevante PC-Teil der Reihe war Command & Conquer 4: Tiberian Twilight, das aber insgesamt enttäuschte und hinter den Erwartungen zurück bliebn. Später kündigte EA auch mal Command & Conquer: Generals 2 an, das es aber nicht über einige geschlossene Alpha- und Beta-Testphasen hinaus brachte, ehe das Projekt eingestampft wurde.