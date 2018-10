Command & Conquer zählte einst zu den ganz großen Namen im Spielebereich, als Echtzeit-Strategie noch zu den wichtigsten Genres zählte. Auf der E3 kündigte EA ein Comeback des Franchise an - und dieses wird definitiv auch noch in diesem Jahr gegeben!

Mit Command & Conquer: Rivals kündigte EA auf der E3 in Los Angeles im Juni eine ambitionierte Mobile-Umsetzung der altbekannten Strategiereihe an. Als Termin nannte man pauschal das Jahr 2018, doch seither war es still geworden, so dass man sich fast schon etwas Sorgen machen musste. Schließlich nähert sich auch 2018 langsam aber sicher dem Ende entgegen.

Schlussendlich geht aber alles gut, denn heute hat EA den Release-Termin für Command & Conquer: Rivals bekannt gegeben. Noch pünktlich vor Weihnachten soll der Strategietitel für iOS und Android ab dem 04. Dezember erhältlich sein und euch dann auch die Weihnachtsfeiertage versüßen.

Der Publisher möchte anschließend auch ein großes, kompetitives Programm rund um das Spiel aufbauen und hat Community-Turniere und sogar eine professionelle Championship-eSports-Szene im Blick. Dabei soll der in das Spiel integrierte kompetitive Modus "Rivals Champions" helfen, der direkt zum Release integriert sein wird. Innerhalb eines Matchmaking-Pools können es Spieler mit anderen Gamern rund um den Globus aufnehmen und um Ränge zocken.

Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch für das Spiel vorab registrieren; das geht sowohl für Google Play als auch iOS. Alle vorregistrierten Spieler erhalten ein spezielles Limite Edition Bundle spendiert.