Mit Code Vein hat Bandai Namco ein durchaus vielversprechendes Action-Rollenspiel in Arbeit. Erste Spieler können dieses noch im laufenden Monat Mai erstmals ausprobieren.

In einer Pressemitteilung hat Bandai Namco jetzt bestätigt, dass es noch im aktuellen Monat Mai die erste Möglichkeit geben wird, sich das kommende Action-Rollenspiel Code Vein einmal genauer anzusehen. Gegen Ende des Monats wird nämlich ein geschlossener Netzwerktest durchgeführt.

Die Testphase wird auf der Xbox One sowie auf der PlayStation 4 verfügbar sein, wobei kostenpflichtige Abonnements von Xbox Live Gold oder PlayStation Plus Voraussetzung sind. Der Startschuss fällt am 31. Mai um 05:00 Uhr hiesiger Zeit; die Testphase läuft anschließend bis zum 03. Juni 2019 um 09:00 Uhr.

Doch auch wenn ihr ein Abo beim jeweiligen Konsolenanbieter besitzt seid ihr nicht zwangsläufig bei Interesse dabei. Vielmehr müsst ihr euch für die Testphase registrieren. Das ist bis zum 29. Mai auf dieser Webseite möglich.

Welche Inhalte sind im Netzwerktest an Bord? Ihr könnt euren eigenen Charakter erstellen und die Eröffnungssequenz von Code Vein ausprobieren. Zudem steht ein Online-Koop-Dungeon zur Verfügung.

Die Veröffentlichung der Vollversion ist im Laufe des Jahres 2019 für PC, Xbox One und PS4 vorgesehen, einen konkreten Release-Termin gibt es aber noch nicht.