Das hatte keiner auf dem Radar. InXile Entertainment, bekannt durch Wasteland und Bard's Tale, hat ein neues Steampunk-Rollenspiel namens Clockwork Revolution angekündigt.

Clockwork Revolution, frisch angekündigt von inXile Entertainment, könnte für Steampunk-Fans zu einem echten Fest werden. Nicht nur, dass die Entwickler von Wasteland und Bard's Tale die entsprechende Thematik aufgreifen, mit dabei sind auch einige der Schöpfer von Arcanum, das bei vielen Genre-Fans immer noch hoch im Kurs steht. Chad Moore und Jason Anderson sind nämlich die Leiter des Projektes.

Clockwork Revolution spielt in der pulsierenden Metropole Avalon im viktorianischen Zeitalter, in der Dampflokomotiven durch die Luft fliegen, reiche Industrielle ihre Gliedmaßen durch kunstvolle Uhrwerksprothesen ersetzen und mechanische Diener jede Laune ihrer Herren erfüllen.



Doch dieses neue Zeitalter der Wunder birgt ein dunkles Geheimnis - es wurde von der skrupellosen Lady Ironwood sorgfältig erschaffen. Mit Hilfe einer Zeitreisevorrichtung hat sie Schlüsselmomente in der Geschichte Avalons verändert und die Arbeiterklasse in den Slums und Fabriken schuften lassen, während sie selbst zu unermesslichem Reichtum und Macht gelangte.



Das story-lastige RPG spielt somit nicht nur mit den Zeitmechanismen, sondern verlangt euch auch eine ganze Reihe von schwerwiegenden Entscheidungen ab. Mit dem Chronometer könnt ihr nämlich in die Vergangenheit reisen und etliche Ereignisse, Menschen, Geschichten und mehr damit beeinflussen.

Das Spiel befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase, aber einen ersten Trailer gibt es immerhin und der sieht gar nicht mal so verkehrt aus: