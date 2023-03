Clash: Artifacts of Chaos verbindet Action-Adventure, Beat ‘em up und einen einzigartigen Grafikstil zu einer ganz besonderen Spielerfahrung. Ihr schlüpft in die Rolle des einsamen Kämpfers Pseudo, der durch das Land Zenozoik streift. Durch einen Zufall begegnet ihr dem Kind The Boy, das über mächtige Heilkräfte verfügt. Pseudo muss das kleine Wesen vor der Tyrannin Gemini beschützen, die seine Fähigkeiten für ihre bösartigen Pläne missbrauchen will. Um allerdings eine Chance gegen sie zu haben, muss Pseudo erst seine Kräfte im Kampf verbessern.

Clash: Artifacts of Chaos - Action-Adventure trifft auf Beat 'em Up Clash: Artifacts of Chaos verbindet Action-Adventure, Beat ‘em up und einen einzigartigen Grafikstil zu einer ganz besonderen Spielerfahrung. Wir stellen euch den Titel näher vor.