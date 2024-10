Cherry ist eine feste Nummer in der PC-Peripherie und wohl fast jeder hat schon mal auf Schaltern des Herstellers getippt. Mittlerweile hat Cherry das Gaming für sich entdeckt und mit der Übernahme des schwedischen Herstellers XTRFY weiter verstärkt. Unter der Marke Cherry XTRFY wird seit Anfang 2023 Gaming-Peripherie hergestellt und wir haben uns eine Maus-Tastatur-Kombo zur Brust genommen, nämlich die Cherry XTRFY M68 Pro Wireless Gaming-Maus und die MX 3.1 Gaming-Tastatur.

Cherry XTRFY MX 3.1

Beginnen wir mit der Tastatur. Die Cherry XTRFY MX 3.1 gibt es für 138,99 Euro (UVP) in den Farbvarianten schwarz und weiß, wahlweise mit linearen roten oder taktilen braunen Schaltern. Der erste Eindruck der Tastatur ist gut, sehr gut sogar. Das robuste Voll-Aluminium-Gehäuse (nicht nur die obere Platte) macht auf Anhieb einen hochwertigen Eindruck. Die 435 x 138 x 35 mm große Volltastatur ist edel verarbeitet. Überraschenderweise hat sie nicht die üblichen verstellbaren Klappfüße, sondern zwei Schraubfüße zur Höhenverstellung. Der Anschluss erfolgt über ein flexibles USB-C auf USB-A Kabel.

Als Schalter kommen beim XTRFY MX 3.1 werksgeschmierte, mechanische Cherry MX2A Gold Crosspoint-Präzisionsschalter zum Einsatz, quasi eine Weiterentwicklung der allseits bekannten Cherry MX-Schalter, die mit ABS-Tastenkappen ausgestattet sind. Dank einer gelungenen Geräuschdämmung ergibt sich ein hervorragendes Tippgefühl bei moderater Geräuschentwicklung. Der Tastenanschlag ist leichtgängig und haptisch ausgezeichnet. N-Key-Rollover und Anti-Ghosting sollten in dieser Preisklasse selbstverständlich sein und sind selbstverständlich vorhanden.

Die Konfiguration der Tastatur erfolgt über eine schlanke, kostenlose Software von Cherry Damit könnt ihr die durchaus sehenswerte RGB-Einstellung konfigurieren, die durch die seitlichen Strukturen noch etwas hübscher aussieht. Außerdem lassen sich Tastenbelegungen und Makros erstellen und anpassen.

Alles in allem ist die Cherry XTRFY MX 3.1 eine relativ klassische Gaming-Tastatur, die auf Gimmicks wie optische Schalter oder PBT-Tastenkappen verzichtet und stattdessen in der Preisklasse zwischen 100 und 150 Euro punkten will. Und das macht sie gut, denn an der Verarbeitung gibt es nichts zu meckern, das Tippgefühl ist hervorragend und im praktischen Betrieb leistet sie sich keine Aussetzer.

Cherry XTRFY M68 Pro Wireless

Die XTRFY M68 Pro Wireless ist eine symmetrische und mit 55 Gramm sehr leichte Gaming-Maus. Mit 138,99 Euro ist sie nicht unbedingt ein Schnäppchen und um es gleich vorweg zu nehmen: Wer nicht unbedingt auf die möglichen 8.000 Hz Polling-Rate angewiesen ist, ist mit der deutlich günstigeren M68 Wireless (also ohne das Pro) für rund 99 Euro deutlich besser bedient. Immerhin benötigt die 8K-Abtastrate auch die entsprechende CPU-Leistung in eurer Gaming-Maschine, um wirklich sinnvoll genutzt werden zu können.

Die 123,3 x 63,5 x 39 mm große, symmetrische Gaming-Maus kommt mit einer angenehmen Ergonomie daher, wobei vor allem die recht flache Front auffällt. Als Zugeständnis ist der USB-C-Anschluss für das Ladekabel allerdings auf die rechte Seite gewandert, was einen möglichen Kabelbetrieb erschwert. Der Anschluss erfolgt aber ohnehin über einen USB-Dongle mit Kabelverlängerung. Wer dazu neigt, das Aufladen zu vergessen, sollte allerdings bedenken, dass das Ladekabel beim Spielen eher hinderlich ist.

Die Maus ist minimalistisch gestaltet. Zwei Maustasten mit mechanischen Huano-Schaltern, ein ordentliches klickbares Mausrad und zwei Daumentasten sind alles, was an Bedienelementen zu sehen ist. Die Konfiguration erfolgt ohne Software über einen Schalter an der Unterseite und diverse Tastenkombinationen. Man muss sich erst daran gewöhnen und die Kombinationen merken, aber gut. Auf eine RGB-Beleuchtung hat Cherry verzichtet, dafür ist die Akkulaufzeit mit rund 90 Stunden sehr ordentlich.

Unter der Haube werkelt der Pixart 3395 Sensor mit satten 26.000 DPI, derzeit einer der besten Sensoren auf dem Markt. Mit 650 IPS und 50G Beschleunigung lässt er keine Wünsche offen, zudem ist die Abtastrate beim Pro-Modell auf bis zu 8.000 Hz einstellbar. Wie gesagt, wer das nicht braucht, greift zur günstigeren Normalvariante mit 1.000 Hz. Der Sensor arbeitet gewohnt präzise, reaktionsschnell und punktgenau. Alles in allem ist die XTRFY M68 Pro Wireless eine wirklich gute Gaming-Maus, wenn es auf geringes Gewicht und präzises Verhalten ankommt.

Passend zur Maus gibt es übrigens auch ein edles Mauspad im Format 400 x 460 mm, das Cherry XTRFY GP5 Large. Die Stoffoberfläche sorgt für feines Gleiten der PTFE-Füße, die gummierte Unterseite für guten Halt. Das Mauspad ist in drei Größen erhältlich, neben dem genannten GP5 Large gibt es noch Medium (etwas kleiner) und XL als breites Mousepad.