Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood

Konami bringt zwei der beliebtesten Castlevania-Teile als Collection auf die PlayStation 4. Die Wartezeit darauf fällt angenehm kurz aus ...

Zwei der beliebtesten Episoden der langlebigen Castlevania-Reihe könnt ihr bald auch auf der PlayStation 4 spielen. Unter dem Namen Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood werden die beiden im Titel genannten Klassiker exklusiv auf der aktuellen Sony-Konsole wiederveröffentlicht.

Castlevania: Rondo of Blood erschien 1993 für die NEC PC-Engine CD. Darin legt sich Richter Belmont mit Graf Dracula an, der seine Verlobte Annette entführt hat. 1997 folgte mit Castlevania: Symphony of the Night die hochgelobte Fortsetzung auf Sonys erster PlayStation.

Die Collection soll 19,99 Euro kosten und zeitgleich mit der zweiten Netflix-Staffel von Castlevania erscheinen. Nachfolgend könnt ihr euch den ersten kurzen Teaser zum Spiele-Duo anschauen: