Frohe Kunde für alle Fans der Netflix-Serie zur Videospielreihe Castlevania: Diese wird nun abermals fortgesetzt werden!

Film- oder TV-Umsetzungen von bekannten Spielemarken sind ja bei weitem nicht immer sehenswert, aber Castlevania auf Netflix wusste sehr wohl zu überzeugen. Daher war es auch kaum überraschend, dass der Streaming-Riese im Anschluss an die Ausstrahlung der ersten Staffel auch eine zweite Season in Auftrag gegeben hat. Doch auch mit dieser wird nicht Schluss sein.

Via Twitter meldete sich nun Producer Adi Shankar höchstpersönlich zu Wort und bestätigte: Es wird auch noch eine dritte Staffel von Castlevania auf Netflix geben. Die animierte Reihe wird also erneut auf Netflix zu sehen sein; die zweite Staffel war zuvor erst früher in dieser Woche offiziell gestartet. Diese basiert auf Castlevania III: Dracula's Curse und hat diverse ikonische Seriencharaktere wie Trevor Belmont, Alucard oder Dracula zu bieten.

"Castlevania Season 3 wurde soeben freigegeben!!!! Danke an Netflix und an unsere wundervollen Fans. Ein Traum wird wahr, ich bin so glücklich", so die euphorische Botschaft von Shankar.

Übrigens: Zuletzt gab es auch Gerüchte, dass Shankar auch eine weitere große Spielemarke aus dem Hause Nintendo in ähnlicher Form umsetzen soll. Dem Vernehmen nach soll es sich um The Legend of Zelda handeln, offiziell bestätigt ist das aber noch nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden.