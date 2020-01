Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Captain Tsubasa ist Kult! Bandai Namco schnappte sich die Lizenz der Fußballserie aus den 90ern und bastelte daraus ein Arcade-Game für alle Fans. Captain Tsubasa: Rise of New Champions flutet unseren Kopf vom ersten Moment an mit nostalgischen Erinnerungen an die unbeschwerte Kinderzeit, als wir die Serie immer nach der Schule geschaut haben.

Der Ball muss ins Tor. Das ist die wohl denkbar einfachste Beschreibung von Fußball. Trotz (komplizierter) Abseitsregel, Fallrückzieher und Co. kommt es am Ende nur darauf an, dass das Runde ins Eckige befördert wird. Wie das als Videospiel funktioniert, zeigen die Platzhirsche der Sportart, FIFA und PES, seit Jahren. Beide bilden Fußball möglichst realistisch ab – jedes Jahr aufs Neue mit noch besserer Grafik und den aktuellen Ligen, Mannschaften und Spielern.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions wählt einen anderen Weg. Fußballwissen, FIFA-Skills oder Erfahrung bedarf es dabei nicht: Schon nach kurzer Eingewöhnungsphase entwickelt Captain Tsubasa seine Faszination als Spiel für lustige Nachmittage gemeinsam auf der Couch. Denn Rise of new Champions lässt sich nicht nur allein in der Kampagne oder online mit Freunden spielen, sondern auch im gemütlichen Multiplayer-Modus auf dem Sofa. Während ihr online üblicherweise nur gegen einen menschlichen Gegner spielt, streitet ihr euch im lokalen Mehrspielermodus zu viert um den Ball, mit jeweils zwei Spielern kooperativ in einem Team.

Nankatsu vs. Toho

Klingt gut? Das finden wir auch und haben deshalb bei Bandai Namco gedribbelt, was das Zeug hielt. Vor wenigen Tagen durften wir die erste spielbare Version ausprobieren und versuchten darin unser Glück sowohl gegen die KI als auch gegen menschliche Gegner. Von der Story wollten uns die Entwickler aktuell noch nichts zeigen, allerdings soll sich das Spiel sehr an der TV-Serie orientieren und deren Figuren in den Vordergrund stellen. Die Nankatsu Jr. Highschool trat bei unserer Probepartie gegen die Toho Academy an. Mit dabei sind viele ikonische Charaktere wie der titelgebende Tsubasa Ozora, sein bester Freund Taro Misaki und natürlich Widersacher Kojiro Hyuga, der beste Spieler der Toho-Truppe.

Die Partien fielen kurz und knackig aus: Wir entschieden uns schnell für eine der beiden Schulen und schon ging es los, das Runde musste schließlich ins Eckige! Mit drei Buttons für verschiedene Passvarianten sowie einer Schuss-Taste samt Aufladebalken klappte das ziemlich intuitiv. Selbst wer noch nie ein FIFA gespielt hat, dürfte ohne Probleme auf das Tor zustürmen. Kenner eines Mario Strikers Charged Football fühlen sich sowieso schnell heimisch.

Mit verschiedenen Pässen ließ sich der Ball mehr oder weniger präzise durch die eigenen Reihen bewegen, natürlich mit dem Ziel, eine gute Position für den Stürmer zu finden. Vor dem Tor kann dann der Schuss aufgeladen werden, damit der jeweilige Kicker mit voller Kraft gegen den Ball tritt. Ob der Torwart den Schuss hält, zeigt sich in einer kleinen Videosequenz, die zusätzliche Spannung reinbringt.

Wie im Anime

Wer den Anime kennt, weiß, dass einige Charaktere über eine spezielle Schusstechnik verfügen, die nicht nur einen fast sicheren Treffer bedeutet, sondern auch durch irrwitzige Animationen ihrem Namen gerecht werden. Der Tigerschuss von Hyuga zum Beispiel wird formschön mit einem brüllenden Tiger im Hintergrund dargestellt. Das hat schon vor dem TV-Bildschirm Spaß gemacht und wird im Spiel für reihenweise nostalgische Entzückung sorgen.

Pfeif doch mal, du Pfeife!

Bisher konnten wir nur die grundlegenden Aspekte des Spiels begutachten. Laut Bandai Namco werden bis zur finalen Version noch viele Features hinzukommen. So waren die Matches bisher völlig frei von Fouls. Das lag nicht an unserem einwandfreien Können, sondern schlicht und einfach daran, dass der Schiedsrichter noch keine Verstöße pfiff. Dem Gegner mies in den Lauf zu grätschen, brachte uns beim Probespielen mehrmals einen großen Vorteil – das wird im fertigen Spiel wohl deutlich schwieriger.

Mit verschiedenen offensiven und defensiven Aktionen soll das Spiel zudem mehr Tiefgang bekommen, aber trotz einfacher Arcade-Steuerung für jeden zugänglich bleiben. Wir sind gespannt, welche Charaktere und Moves uns noch erwarten. Captain Tsubasa soll noch 2020 erscheinen und auf PS4, PC und Switch die alten und neuen Fans zum Jubeln bringen.