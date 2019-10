Zuletzt gab es ja bereits entsprechende Andeutungen, nun ist es aber offiziell fix: Der Western-Hit Call of Juarez: Gunslinger feiert ein Comeback und kommt auf Nintendos Switch.

Wenn Switch-Spieler schon auf Rockstars Red Dead Redemption 2 verzichten müssen, so bekommen sie nun wenigstens einen anderen früheren Western-Hit an die Hand. Nachdem man entsprechende Teaser absetzte, hat Techland Call of Juarez: Gunslinger nun offiziell für die Nintendo-Plattform bestätigt.

Der zuvor bereits für PC, PS3 und Xbox 360 veröffentlichte Western-Titel feiert damit ein Comeback und wird ab dem 10. Dezember 2019 für die Switch zu haben sein. Die Umsetzung war innerhalb des Studios zunächst als Fan-Projekt gestartet, hat sich dann aber immer weiter entwickelt und kommt nun für die Switch sogar mit einigen Upgrades wie die Unterstützung von Bewegungssteuerung und HD-Rumble.

Das Comeback des Spiels sie auch als Hommage an die Geschichten aus dem Wilden Westen zu verstehen, heißt es in einem Statement von Producer Wojciech Kusnierz von Techland. Auch in der Switch-Fassung werden euch die altbekannten Protagonisten Billy the Kid, Pat Garrett oder Jesse James geboten. Eure Fertigkeiten dürft ihr personalisieren.