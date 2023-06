Als Activision Blizzard im vergangenen Jahr Call of Duty: Warzone 2.0 an den Start brachte, wurde das bisherige Warzone mit dem Namenszusatz Caldera zunächst weiter fortgeführt - doch jetzt zieht der Publisher doch noch den Stecker.

Jetzt also doch! Activision Blizzard hat angekündigt, dass man das ältere Call of Duty: Warzone Caldera vom Netz nehmen werde. Demnach wird knapp ein Jahr nach dem Release von Warzone 2.0 mit dem früheren Battle-Royale-Spin-Off Schluss sein. Ab dem 21. September 2023 ist Caldera nicht mehr verfügbar.

In der Ankündigung führte Activision aus, dass sich die Entwickler dadurch verstärkt "auf zukünftige Call-of-Duty-Inhalte inklusive der aktuellen Warzone Free-to-Play-Erfahrung fokussieren" können sollen.

Und weiter: "Sämtliches Caldera-Gameplay, die Spielerfortschritte, Inventare und Online-Services werden auslaufen" - und zwar zum genannten Termin. Direkte Konsequenzen auf das aktuelle Warzone 2.0 wird das nicht haben. Erworbene Inhalte in Warzone Caldera, die aus Modern Warfare, Black Ops Cold War und Vanguard stammen, können im aktuellen Teil weiter verwendet werden.

Wer also weiter Warzone zocken möchte, muss wohl oder übel in den kommenden Monaten auf Warzone 2.0 oder aber das nahende Warzone Mobile umsteigen. In Warzone 2.0 erwarten Umsteiger dann drei Battle-Royale-Maps inklusive der neuen Karte Vondel in Season 04, Ranglistenspiel, die DMZ-Beta mit fünf Extractions Zones, BlackCell-Angebote und mehr.