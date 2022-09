Schnappt euch eure Lederhosen, das Oktoberfest-Paket ist eingetroffen. Und bei uns bekommt ihr 2.400 COD-Points, um es zu genießen!

O’zapft is heißt es in Call of Duty: Vanguard und Warzone mit dem Oktoberfest-Bundle! Der legendäre Waffenbauplan "Schadenfreude" ist ebenso am Start wie der legendäre Spielertitel "The Wurst". Gib deiner Waffe eine festlich-bayrische Note mit dem "Stay Frothy"-Anhänger und zeig dem Gegner, wo der Maßkrug hängt.

Diese Objekte sind im Bundle enthalten:

Legendäre Blaupause: Schadenfreude

Legendärer Waffen-Anhänger: Stay Frothy

Legendäre Visitenkarte: "No barrel left behind"

Legendärer Spieler-Titel: The Wurst

Episches Emblem: Bavarian Shield

Episches Graffiti: Wiesn Greetings

Epischer Sticker: Prost!

Und damit ihr das Oktoberfest gebührend feiern könnt, verlosen wir jeweils fünf Keys für 2.400 COD Points für Playstation sowie fünf Keys für Xbox. Damit habt ihr sogar noch einige Punkte übrig für eure Shopping-Tour, denn das Oktoberfest-Bundle kostet nur 1.000 COD Points!

Was ihr dafür tun müsst? Schickt uns eine Mail an [email protected] mit dem Betreff "COD-Oktoberfest", beantwortet folgende Frage und schreibt uns, für welche Plattform ihr euren Key haben wollt, falls ihr gewinnt:

Wie lautet der offizielle Preis für eine Mass Bier auf dem Münchner Oktoberfest 2022?

Eine Bedingung gibt es allerdings: da Call of Duty: Vanguard eine Alterseinstufung "Ab 18 Jahre" hat, benötigen wir mit eurer Mail einen Altersnachweis, ansonsten können wir eure Teilnahme leider aus rechtlichen Gründen nicht berücksichtigen. Die Daten aller Teilnehmer werden nach der Auslosung komplett gelöscht. Einsendeschluss ist der 25. September 2022 um 24 Uhr. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen, Mitarbeiter von Gameswelt und der Web Media Publishing AG sind nicht teilnahmeberechtigt.