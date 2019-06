Nach der offiziellen Vorstellung von Call of Duty: Modern Warfare sind natürlich noch viele Fragen rund um den Shooter offen. Während es dieses Mal wohl keinen Battle-Royale-Modus sondern stattdessen eine Singleplayer-Kampagne geben wird, ist die Frage nach einem Zombies-Modus bislang noch offen.

Bestätigt war insoweit nur, dass Call of Duty: Modern Warfare einen kooperativen Spielmodus erhalten wird, doch ob es sich dabei auch tatsächlich wieder um einen Zombies-Modus wie in den letzten Teilen handelt, wurde nicht bestätigt. Das hat auch einen Grund: Aller Voraussicht nach müssen wir auf einen solchen Zombies-Modus dieses Mal verzichten müssen.

Mit dem neuen Koop-Modus will man bei Entwickler Infinity Ward künftig in eine andere Richtung als den von Fans geliebten Horde-Modus gegen Zombies gehen. Gegenüber PlayStation Lifestyle bestätigt Gameplay Director Jacob Minkoff, dass das Studio es sich zum Ziel gesetzt habe, dass sich alle einzelnen Spielerfahrungen in Modern Warfare zusammenhängend anfühlen. Zombies passen da nicht besonders gut in den Plan.

Minkoff grenzt Infinity Ward insoweit auch vom unlängst durch Treyarch veröffentlichten Call of Duty: Black Ops IIII ab. Dieses würde sich mehr auf einen Graphic-Novel- und Supderhelden-Stil konzentrieren und könne daher viel mehr verschiedene Spieltypen im Titel unterbringen. Für Infinity Ward selbst stünde jedoch das Erschaffen einer authentischen, sich realistisch anfühlenden Spielwelt im Fokus. Man habe daher auch nicht die Flexibilität, um Zombies vernünftig im Spiel unterzukriegen.

In welcher Form der Koop-Modus künftig ausgeliefert wird, das ist noch offen; Details wolle man erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Fest steht nur, dass die Handlung aus dem Singleplayer-Modus auch direkt in die Koop-Storyline übergehen soll.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One.