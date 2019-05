Call of Duty: Modern Warfare

Seit gestern Abend steht fest, dass das neue Call of Duty am heutigen Donnerstagabend vorgestellt wird. Im Vorfeld wurden durch einen Leak aber vielleicht schon der konkrete Name und der Release-Termin bestätigt.

Zuletzt gab es immer mehr Hinweise und Spekulationen zum nächsten Call of Duty im Netz, ehe Activision zusammen mit Infinity Ward gestern Abend bekannt gab, dass die offizielle Vorstellung am heutigen Donnerstagabend über die Bühne gehen wird. Um 19:00 Uhr wird der erste Trailer zum nächsten Call of Duty gezeigt und dann offenbaren, worauf ihr euch freuen dürft. Zwei entscheidende Infos wurden aber offenbar vorab bekannt.

Nachdem Entwickler und Publisher gestern einen neuen Teaser-Clip veröffentlicht hatten, der bereits erste Hinweise lieferte, dass es sich tatsächlich um ein neues Modern Warfare handeln könnte, ist nun auch ein neues Key Art ins Netz gelangt. Der Ursprung war ausgerechnet der YouTube-Channel der CoD-Marke. Dort konnte man folgendes Bild kurzzeitig sehen:

Auf dem Bild ist ein Soldat zu sehen, der vor dem vermutlich offiziellen Spielelogo steht. Unter dem Logo und dem Soldaten ist ganz klar ein Datum zu sehen, bei dem es sich aller Voraussicht nach um den Release-Termin handelt. Sollte sich der Leak bewahrheiten, dann erscheint Call of Duty: Modern Warfare am 18. Oktober 2019.

Auch der Name Call of Duty: Modern Warfare dürfte damit feststehen. Zuletzt verdichteten sich entsprechende Anzeichen, wonach der Titel diesen Namen tragen und nicht Modern Warfare 4 heißen wird. Das Spiel soll auch wieder eine Singleplayer-Kampagne umfassen und es wird interessant zu sehen sein, inwieweit in Anbetracht der Namenswahl das ursprüngliche Modern Warfare eine Rolle spielt. Heute Abend werden wir mehr wissen.