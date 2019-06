Call of Duty: Modern Warfare

Seit der vergangenen Woche ist Call of Duty: Modern Warfare offiziell, doch natürlich stehen bis zum Release noch etliche Infos und Details aus. Dazu zählen auch die üblichen Sammler-Editionen, die es auch in diesem Fall wieder geben wird.

Activision und Infinity Ward haben Call of Duty: Modern Warfare offiziell bestätigt, bislang aber noch nicht die verschiedenen Editionen im Detail vorgestellt, welche es auch diesmal wieder geben wird. Ein Leak bringt nun aber vorab zumindest schonmal etwas Licht ins Dunkel.

Zum Release am 25. Oktober 2019 wird es den neuesten Shooter der bekannten Serie demnach nicht nur als Standard Edition geben, sondern auch in Form einer rund 100 Dollar teuren Precision Edition sowie der sündhaft teuren Dark Edition für 200 Dollar. Beide sind in den Vereinigten Staaten exklusiv GameStop vorbehalten und wurden dank dort kurzzeit veröffentlichter Produkteinträge nun publik geworden.

Was ihr für die 200 Kröten konkret geboten bekommt und wo zu welchem Preis das gute Stück in Europa zu haben sein wird, ist jedoch noch nicht bekannt. Womöglich wird es eine entsprechende Ankündigung im Rahmen der E3 2019 in der kommenden Woche geben.

Etwas mehr Klarheit gibt es in Bezug auf die Precision Edition, denn die zusätzlichen Inhalte dieser Spiel-Edition sind bekannt und lesen sich wie folgt:

Call of Duty: Modern Warfare

Collectible Steelbook

KontrolFreek Modern Warfare Performance Thumbsticks

KontrolFreek Modern Warfare Controller Skin



Operator Pack (Digital Items):

3 Cosmetic Weapon Variants

3 Operator Skins

Additional Bonus Items

Custom In-Game Tactical Knife

Call of Duty Endowment C.O.D.E. Calling Card

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One.