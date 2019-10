So lange beschäftigt euch die Kampagne

Call of Duty: Modern Warfare

Ab dem heutigen Freitag ist das neue Call of Duty: Modern Warfare offiziell erhätlich. Singleplayer-Fans stellen sich natürlich die Frage, wie lange sie in der neu zurückkehrenden Kampagne zubringen können. Darauf gibt es nun eine Antwort.

Der neue Shooter Call of Duty: Modern Warfare legt natürlich auch wieder den Fokus auf den Multiplayer-Modus und hat mit Spec Ops allerhand Koop-Action an Bord. Allerdings gibt es in diesem Jahr - im Gegensatz zu Black Ops IIII im Vorjahr - nun auch wieder eine Singleplayer-Kampagne. Wie lange wird euch diese beschäftigen?

Laut ersten Berichten im Netz dürft ihr in etwa eine ähnliche Spielzeit erwarten, wie in früheren Singleplayer-Kampagnen der Serienableger. Insgesamt bietet dieser Part des Spiels 14 Missionen und ein Durchlauf dauert auf dem normalen Schwierigkeitsgrad rund fünf Stunden.

Wer auf einem höheren Schwierigkeitsgrad zockt, der wird vermutlich noch etwas länger mit dem Absolvieren der Kampagne beschäftigt sein, die meisten Spieler sollten sich aber im Großen und Ganzen im oben genannten zeitlichen Rahmen bewegen.

Die Kampagne bietet darüber hinaus aber einen gewissen Wiederspielbarkeitswert, denn wer alle Trophäen und Achievements einsammeln möchte, muss die einzelnen Missionen wohl mehrmals angehen. Auf Dauer sind es dann aber eben doch Spec-Ops- und Multiplayer-Modus, die für den langanhaltenden Spielspaß im neuen Serienteil sorgen werden.

Call of Duty: Modern Warfare ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.