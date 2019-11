In den kommenden Tagen habt ihr noch einmal Gelegenheit, eure Account- und Waffen-XP in Call of Duty: Modern Warfare ordentlich aufzustocken.

Wer in den kommenden Tagen Call of Duty: Modern Warfare spielt, erhällt doppelte Erfahrungspunkte auf seinen Spielerlevel und seine Waffen. Von heute an bis zum 2. Dezember habt ihr also die Gelegenheit, eure Stufen noch einmal etwas leichter aufzubessern, übrigens unabhängig von eurer Plattform. Wer jetzt hofft, dass seine XP-Tokens diesen Effekt sogar noch verstärken, sollte weiterlesen: Die seltenen Marken können nicht mit dem Event kombiniert werden, spart sie euch also lieber für einen anderen Zeitpunkt auf.

Darüber hinaus hat Infinity Ward in einem Blog-Eintrag erklärt, wie die neuen Season-Ränge funktionieren. Wenn die erste Season nächste Woche startet, werden alle Offiziersränge auf das bisherige Levelcab zurückgesetzt. Wer einen Rang von über 56 hat, startet also noch einmal frisch.