Activision hat bekannt gegeben, dass Call of Duty: Modern Warfare in Russland nicht über den PlayStation Store erhältlich sein wird.

Sony hat sich dazu entschlossen, Call of Duty: Modern Warfare in Russland nicht über den PlayStation Store zu verkaufen. Zurück geht diese Information auf einen Tweet von des offiziellen, russichen Call-of-Duty-Accounts. Darin wird betont, dass es sich bei Modern Warfare um ein "fiktionales Spiel" handelt, das in Russland digital für PC und Xbox erhältlich sein wird.

Hier der ganze Tweet: "Call of Duty: Modern Warfare ist ein fiktionales Spiel das durchdacht entworfen wurde, um Fans zu mit einer fesselnden Geschichte zu unterhalten. Sony Interactive Entertainment hat sich dazu entschlossen, Modern Warfare in Russland nicht im PlayStation Store zu vertreiben. Wir freuen uns darauf, Modern Warfare am 25. Oktober auf dem PC über Battle.net und auf Konsole über Xbox zu veröffentlichen."

Bei Modern Warfare handelt es sich um ein Soft-Reboot des Franchises, das die Geschichte einer Terrororganisation erzählt, die im Besitz chemischer Waffen ist, und davon, wie ein Angriff mit ebenjenen verhindert werden soll. In einem Abschnitt spielt ihr das Junge Mädchen Farah während eines russichen Bombenangriffs auf ihre Heimat im Mittleren Osten. Dabei tötet ein russicher Soldat ihren Vater. Umgekehrt tötet ihr als dieses Mädchen den Soldaten.

Es liegt nahe, dass Sony einer möglichen Kontroverse um einen russischen Bösewicht aus dem Weg gehen möchte. Ein offizielles Statement diesbezüglich gibt es allerdings noch nicht.