Call of Duty: Modern Warfare ist nach vielen Spekulationen in den vergangenen Tagen seit wenigen Stunden offiziell. Im Nachgang zur Ankündigung des Shooters wurden weitere interessante Infos rund um die Themen Season Pass und Cross-Play publik.

Das am 25. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinende Call of Duty: Modern Warfare wird etwas überraschend keinen klassischen Season Pass mehr erhalten. Das haben die Macher von Infinity Ward im Nachgang zur offiziellen Spielvorstellung bekannt gegeben. In den vergangenen Jahren hatte Activision vor allen Dingen mit diesem und den für vier enthaltenen DLC-Inhalten noch einmal Umsatz gemacht.

Der diesjährige Ableger von Infinity Ward verzichtet gänzlich auf einen kostenpflichtigen Season Pass. Patrick Kelly, Creative Director und Co-Studioleiter bei Infinity Ward, begründet das damit, dass man dieses Mal alle Entscheidungen "mit den Spielern im Hinterkopf" getroffen habe.

Wird es also gar keine Zusatzinhalte für den neuen Shooter geben? Mitnichten! Stattdessen möchten die Entwickler "mehr kostenlose Karten und Inhalte" sowie Post-Launch-Events für alle Spieler zur Verfügung stellen.

Das zweite interessante Thema heißt Cross-Play. Während man dem Season Pass den Laufpass gibt, will man das plattformübergreifende Spielen künftig forcieren. "Mit dem Launch von Modern Warfare leiten wir die nötigen Schritte ein, um die Community zu vereinen", so Kelly. "Daher planen wir als Erstes, dass Modern Warfare zwischen PC und Konsole dank Cross-Play-Support zusammen gespielt werden kann."

Bleibt wie immer die Frage: Spielt dabei auch Sony mit der PS4 mit?