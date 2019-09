Call of Duty: Modern Warfare

Zuletzt hatte Sony mit Activision einen Deal für eine Zeitexklusivität neuer Inhalte für Call-of-Duty-Titel auf der PS4 abgeschlossen, doch im Wesentlichen dürfte dieser Umstand künftig der Vergangenheit angehören.

Seit dem Release von Call of Duty: Modern Warfare 2 hat Activision Jahr für Jahr einen Deal mit einem Konsolenhersteller abgeschlossen, der sich auf seiner Plattform die neuen DLC-Inhalte zum jeweils aktuellen Shooter zeitexklusiv für einen Monat sichern konnte, ehe auch die anderen Plattformen versorgt werden. Schlug anfangs noch Microsoft auf der Xbox zu, konnten in den letzten Jahren PS4-Gamer die jeweils neuen Zusatzinhalte als Erstes zocken. Mit dem neuen Call of Duty: Modern Warfare wird dieser Umstand aber weitestgehend der Vergangenheit angehören.

In einem Blog-Eintrag bestätigte Activision nun, dass nahezu alle neuen Spielinhalte nach dem Release auf allen unterstützten Plattformen - sprich: PC, PS4 und Xbox One - simultan erscheinen werden. Eine bevorzugte Plattform wie zuletzt die PS4 wird es insoweit also nicht mehr geben. Grund: Dieser Schritt soll Cross-Play einfacher machen - und das ist eines der Haupt-Features des neuen Shooters.

"Die meisten Post-Launch-Inhalte, darunter neue Multiplayer-Karten, neue Mehrspieler-Modi, Special-Ops-Missionen und mehr werden simultan auf allen Plattformen erscheinen", heißt es seitens Activision.

Ganz eingestampft wird die Partnerschaft mit Sony jedoch nicht; in diesem Kontext verspricht der Publisher, dass "PS4-Spieler einen aufregende Day-1-Vorteil" haben werden. Mehr Informationen diesbezüglich und zu den Post-Launch-Plänen im Allgemeinen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben, wenn der Release von Modern Warfare näher rückt.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für PS4, Xbox One und PC.