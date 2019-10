Prestige-Ränge gehören der Vergangenheit an

Call of Duty: Modern Warfare

Spieler von Call of Duty haben sich daran gewöhnt, nach dem Erreichen des Maximallevels in den Prestige-Rängen nach oben zu klettern. Mit dem neuen Modern Warfare gilt es sich nun jedoch umzugewöhnen, denn die Prestige-Ränge gehören in ihrer bisherigen Form der Vergangenheit an.

Activision und Infinity Ward implementieren im neuen Call of Duty: Modern Warfare eine größere Änderung, denn das Fortschrittssystem wurde durchaus grundlegender überarbeitet. Kurzum: Ihr könnt euch schonmal von den bisherigen Prestige-Rängen verabschieden, denn diese wird es im neuen Shooter ab Ende der Woche nicht mehr geben.

In eimem Blog-Eintrag geht der Publisher näher auf die Änderungen am Fortschrittsystem ein und bestätigt, dass das bisherige Prestige-System ersetzt wurde. Doch der Reihe nach!

Wie bisher auch könnt ihr euch im Shooter Erfahrungspunkte verdienen und euren Charakter von Level 1 bis Level 55 nach oben leveln. Dabei schaltet ihr wie gewohnt Waffen, Boni und mehr frei, bis wirklich alle Spielinhalte auf dem Maximalrang freigespielt wurden.

Ab dann gab es bisher die Prestige-Ränge, der euch alle Spielinhalte mit speziellen Emblemen etc. noch einmal erspielen ließ und so euren Status innerhalb der Community unterstrichen hat. Künftig wird dieses System durch die neuen "Officer Ranks" aka Offiziersränge ersetzt. Wenn ihr also einmal Command Sergeant Major V auf dem regulären Rang 55 seid, dann startet ihr mit dem Offiziersrang 1.

Von diesem Punkt an gibt es pro Season dann 100 neue Offiziersränge freizuspielen. Über spezielle Offiziers-Herausforderungen könnt ihr weitere XP verdienen und diese für saisonale Embleme einlösen. Bereits auf Stufe 1 gibt es eine kosmetische Waffen-Blaupause, wer alle 100 Level innerhalb einer Season knackt, schaltet eine weitere Waffen-Blaupause und ein animiertes Emblem frei. In der nächsten Season geht es dann wiederum von vorne los.

Weitere Details könnt ihr dem besagten Blog-Eintrag entnehmen. Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One.