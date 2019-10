Wer Call of Duty: Modern Warfare auf dem PC zocken möchte, der braucht nahezu absurd viel Speicherplatz auf der Festplatte. Das geht aus den nun veröffentlichten Systemanforderungen hervor.

Call of Duty: Modern Warfare von Infinity Ward erscheint wie gewohnt nicht nur für PS4 und Xbox One, sondern auch für den PC. Jetzt haben die Entwickler die Systemanforderungen bekannt gegeben und haben dabei auch eine absurd große Anforderung an den Festplattenspeicherplatz offenbart.

Es ist nichts Ungewöhnliches, dass sich die finalen Anforderungen eines Spiels gegenüber der Beta noch einmal ändern. Diese halten sich im Normalfall in Grenzen, aber in Sachen Speicherbedarf ist der Unterschied beim neuen Shooter fast schon unfassbar krass. Der Platzbedarf ist nämlich von 45 GB in der Beta auf nunmehr 175 GB (!) angewachsen - und das sowohl in den minimalen als auch den empfohlenen Systemvoraussetzungen. Ihr habt also nicht einmal ein Wahlrecht, in irgendeiner Form Daten nur von einer Disc zu beziehen.

Immerhin: Der RAM-Bedarf in den empfohlenen Systemanforderungen wurde gegenüber der Beta von 16 GB auf nur noch 12 GB abgesenkt. Alle Empfehlungen im Überblick:

Minimale Systemanforderungen

OS: Windows 7 64-bit (SP1) oder Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i3-4340 oder AMD FX-6300

Video: NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 oder AMD Radeon HD 7950

DirectX 12.0 kompatibel

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplattenspeicher: 175 GB

Internet: Breitbandverbindung

Empfohlene Systemkonfiguration

OS: Windows 10 64-bit mit aktuellstem Update

Prozessor: Intel Core i5-2500K oder AMD Ryzen R5 1600X Processor

Video: NVIDIA GeForce GTX 970 / NVIDIA GeForce GTX 1660 oder AMD Radeon R9 390 / AMD Radeon RX 580

DirectX 12.0 kompatibel

Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

Festplattenspeicher: 175 GB

Internet: Breitbandverbindung