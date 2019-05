Schluss mit den Spekulationen: Am heutigen Abend stellte Activision das neue Call of Duty: Modern Warfare offiziell vor. Wir haben die Infos sowie den Trailer für euch.

Activision und Entwickler Infinity Ward haben am heutigen Abend Call of Duty: Modern Warfare vorgestellt. Nach diversen Spekulationen gibt es nun offizielle Fakten zum nächsten Eintrag im reichhaltigen Universum der Shooter-Reihe. Außerdem veröffentlichten Publisher und Entwickler den ersten Trailer.

Call of Duty: Modern Warfare ist keine direkte Fortsetzung der bisher dreiteiligen Reihe, sondern eine Neuinterpretation. Mit einer Spec-Ops-Einheit absolviert ihr Einsätze an verschiedenen Orten in Europa und dem Mittleren Osten absolvieren. Seine Rückkehr feiert Captain Price, der vielleicht bekannteste Charakter der Serie. Aber auch andere Figuren aus der Modern-Warfare-Reihe sollen wieder mit dabei sein.

Das alles findet im Rahmen einer Kampagne statt, die kontrovers und provokant ablaufen soll. Für spielerischen Anspruch möchte man mit verschiedenen Missionstypen sorgen, darunter Kämpfe auf engem Raum, Gefechte auf große Distanz und Schleicheinsätze.

Neben der Kampagne wird es natürlich wieder den bekannten Mehrspieler-Modus geben. Außerdem wurde eine neue, kooperative Spielart angekündigt, die verschiedene Aufgaben für Anfänger wie Profis gleichermaßen bieten soll. Ebenfalls neu ist der übergreifende Fortschritt in Kampagne, Koop und Mehrspieler-Modus: So stehen während der Story freigeschaltete Waffen beispielsweise auch im Online-Multiplayer zur Verfügung.

Call of Duty: Modern Warfare setzt auf eine neue Grafik-Engine, die unter anderem ein verbessertes Rendering und eine neue Beleuchtung ermöglichen soll. 4K-Auflösung und HDR werden unterstützt, dazu ermöglichen entsprechende Grafikkarten Raytracing auf dem PC.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC via Battlenet. Zum Abschluss noch der erste Trailer: