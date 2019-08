Wie angekündigt hat Activision zusammen mit Infinity Ward heute Abend den Multiplayer-Modus des kommenden Call of Duty: Modern Warfare ausführlich präsentiert. Im Zuge dessen hat man auch die bevorstehende Beta-Testphase angekündigt.

Wenn das neue Call of Duty: Modern Warfare ab dem 25. Oktober 2019 weltweit veröffentlicht wird, dann wird auch wieder ein umfassender Multiplayer-Modus an Bord sein; dieser wurde jetzt vorgestellt.

In diesem Jahr will Infinity Ward für viel Variantenreichtum im Multiplayer von Call of Duty sorgen - von schneller Action auf engem Raum in 2-gegen-2-Kämpfen bis hin zu traditionellen 6-vs-6-Partien. Außerdem gesellen sich auch Modi für 10-vs-10- oder 20-vs-20-Spieler sowie Maps mit hoher Spieleranzahl dazu. Die Krönung stellt der Modus "Bodenkrieg" mit über 100 Spielern dar - Battle Royale lässt grüßen.

Vollständige Waffenüberarbeitung, die bislang größte Auswahl an Multiplayer-Charakteren in der Franchise-Geschichte und umfangreichere Anpassungs- und Individualisierungsoptionen runden den Multiplayer neben dem neuen Waffenschmied-System ab. Viele weitere Details zu den einzelnen Themen haben wir in unserem ausführlichen Multiplayer-Preview zu Call of Duty: Modern Warfare für euch zusammengefasst.

Daneben wurde auch eine offene Beta-Testphase zum Spiel angekündigt, in deren Rahmen am zweiten Wochenenende sogar plattformübergreifend getestet wird. Wer den Titel vorbestellt, kann sich einen Vorabzugang zur Beta sichern. Die Termine gestalten sich dabei wie folgt:

PlayStation 4 - Exklusive Beta

12. bis 13. September (Vorabzugang, PlayStation 4)



14. bis 16. September (Offene Beta, PlayStation 4)

Beta mit plattformübergreifenden Tests

19. bis 20. September (Vorabzugang, PC und Xbox One; offene Beta, PlayStation 4)



21. bis 23. September (Offene Beta, PlayStation 4, PC, Xbox One)

Call of Duty: Modern Warfare erscheint weltweit am 25. Oktober für PS4, Xbox One und PC.