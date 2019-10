Ende des Monats erscheint der neue Shooter Call of Duty: Modern Warfare für PC, PS4 und Xbox One, doch die Bekanntgabe aller enthaltener Maps steht noch aus. Ein Leak könnte diese aber nun vorweg nehmen.

Activision und Infinity Ward ist bis dato die Bestätigung aller zum Release von Call of Duty: Modern Warfare enthaltener Maps schuldig geblieben. Der im Kontext der erfolgreichen Shooter-Reihe bekannte Leaker TheGamingRevolution könnte eine entsprechende Ankündigung nun aber vorweg nehmen.

Bereits in der Vergangenheit erwies sich die Quelle auch in Bezug auf das Call of Duty: Modern Warfare wieder als zuverlässig, so dass dem neuesten Bericht - trotz fehlender offizieller Bestätigung - durchaus ein gewisses Vertrauen entgegen zu bringen ist. Schenkt man dem Leaker Glauben, dann wird das neue Call of Duty zum Verkaufsstart zunächst über zehn Multiplayer-Maps für die Standard-Spielmodi sowie sieben Karten für den Gunfight-Modus verfügen. Dazu gesellen sich außerdem noch drei Maps für den Ground-War-Modus.

Folgende zehn Multiplayer-Karten sollen zum Launch enthalten sein:

Aniyah Place

Cave (samt Nacht-Variation)

Deadzone

Euphrates Bridge

Grazna Raid

Gun Runner (samt Nacht-Variation)

Hackney Yard (samt Nacht-Variation)

Piccadilly

Petrograd

Spear (samt Nacht-Variation)

Folgende sieben Gunfight-Maps sollen zum Release verfügbar sein:

Docks

Hill

King (samt Nacht-Variation)

Pine

Showers/Gulag

Speedball

Stack

Diese drei Maps soll es im Ground-War-Modus zum Launch geben:

Downtown Donetsk

Farm

Karst River Quarry

Bleibt abzuwarten, ob sich der neue Leak abermals als korrekt erweist oder sich die Pläne von Activision und Infinity Ward schlussendlich womöglich noch etwas geändert haben.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One.