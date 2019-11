Dass Call of Duty: Modern Warfare über lang oder kurz einen Battle-Royale-Modus erhalten wird, damit war in gewisser Weise zu rechnen. Laut einem neuen Leak könnte dieser aber epische Ausmaße annehmen.

Gerüchte um einen Battle-Royale-Modus in Call of Duty: Modern Warfare gibt es ungefähr schon so lange, wie das Spiel angekündigt wurde. Auch wenn ein solcher bisher noch auf sich warten lässt, so haben jetzt Dataminer neue Hinweise auf einen solchen gefunden - und diese haben es durchaus in sich. Der Leak fällt dieses Mal nämlich deutlich substantieller aus als die bisherigen Berichte über einen solchen Spielmodus.

Sollten sich die in den Spieldateien gefundenen Infos bewahrheiten, dann könnte der Battle-Royale-Modus im aktuellen Activision-Shooter nicht nur auf standardmäßige 100 Spieler zurückgreifen, sondern sogar Partien mit bis zu 200 Spielern bieten. Es wäre damit einer der größten Battle-Royale-Modi am Markt.

Auch die Karte dieses Modus wäre dementsprechend riesig und soll als Karten aus den Spec-Ops-Operationen sowie aus Ground Wars vereinen. Fasst man das zusammen, dann wäre die neue Battle-Royale-Map drei Mal so groß wie die Karte des Blackout-Modus aus Call of Duty: Black Ops 4.

Weiterhin soll es Solos- und Duos-Modi ebenso geben, wie Kämpfe mit 4-Spieler-Squads. Eine Art von "Last Stand" soll es ebenso geben wie einen schrumpfenden Kreis, der im Laufe der Zeit das Spielfeld einengt. Und: Es soll auch eine Art von Missionen innerhalb des Battle-Royale-Modus geben. Diese sollen durch das Looten eines Items im Spiel gestartet werden. Im Zuge dessen müsst ihr dann innerhalb einer Partie bestimmte Aufgaben erfüllen, beispielsweise das Ausschalten eines bestimmten Spielers, das Erreichen eines bestimmten Kartenpunktes in einer vorgegebenen Zeit oder Ähnliches. Schafft ihr das, sollt ihr entsprechend hilfreiche Belohnungen erhalten.

Der Leaker dieser Informationen hat einen guten Ruf in der Modern-Warfare-Commnity; in der Vergangenheit erwiesen sich derart geleakte Details als zutreffend. Wir halten euch natürlich auch dieses Mal auf dem Laufenden!