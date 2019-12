Call of Duty: Modern Warfare ist auch ohne Battle-Royale-Modus hervorragend aus den Startlöchern gekommen und hat Activision rosige Umsatzzahlen spendiert. Dennoch halten sich Gerüchte um einen Battle-Royale-Modus hartnäckig - und diese scheinen sich tatsächlich zu bestätigen.

In der Vergangenheit gab es schon häufiger Berichte über einen Battle-Royale-Modus, der in Call of Duty: Modern Warfare nachgeliefert werden soll. Diese hatten ihren Ursprung vor allen Dingen in den Erkenntnissen von Dataminern, die entsprechende Hinweise mit der Referenz "BR" in den Spieldateien vorgefunden hatten.

Zusammenfassend hieß es bisher, der Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Modern Warfare werde das Spielerllimit von den sonst üblichen 100 auf bis zu 200 anheben und damit epischer ausfallen. Selbst ein Bild der vermeintlichen Map aus der Vogelperspektive ließ sich finden und wurde im Netz veröffentlicht.

Diese bisherigen Spekulationen scheinen sich zu bestätigen, denn besagte Karte wurde nun durch einen skurrilen Bug quasi in der geleakten Form bestätigt. Via Reddit hat der Nutzer Nateberg3 einen Videoclip veröffentlicht, in dem er besagten Glitch im Spiel festhält. Wer ein Spec-Ops-Match startet, bleibt nämlich derzeit nämlich unter Umständen während des Ladens hängen und findet sich plötzlich hoch oben in der Luft wieder. Wer den Blick nach unten richtet und sich umschaut, der kann sich die geleakte Battle-Royale-Map quasi in voller Pracht ansehen - diese ist damit also tatsächlich im Spiel bereits vorhanden.

Es verdichten sich also alle Anzeichen, dass der Battle-Royale-Modus tatsächlich in der geleakten Form umgesetzt wird. Bestätigt sich alles Weitere aus der bisherigen Berichterstattung, dann wird für diesen Raven Software verantwortlich zeichnen. Der Release könnte Anfang 2020 als eigenständiger Free-to-Play-Modus erfolgen. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.