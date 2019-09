Gestern Abend wurde endlich der große Story-Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare gezeigt. Bleibt noch eine Frage zu klären: Kommt der Shooter auch in Deutschland ungeschnitten auf den Markt?

Ob Call of Duty: Modern Warfare auch in Deutschland in einer ungeschnittenen Spielfassung zu haben sein wird, diese Frage hat Publisher Activision heute in einer Pressemeldung anlässlich der Veröffentlichung des neuen Kampagnen-Trailers beantwortet. Und die Antwort lautet: Ja!

Wenn der neue Shooter der bekannten Reihe ab dem 25. Oktober erhältlich ist, dann werdet ihr auch in hiesigen Gefilden das vollständige Spielvergnügen wie in der internationalen Fassung vorgesetzt bekommen. Die USK hat dem Titel jetzt die Alterseinstufung "Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG" verpasst, was übersetzt bedeutet, dass Call of Duty: Modern Warfare in der ungeschnittenen Fassung ab 18 Jahren freigegeben wurde.

Die deutsche Fassung ist damit nicht nur vollständig lokalisiert, sondern entspricht im Übrigen der internationalen Version. Besser noch: Auch die englische Sprachausgabe lässt sich optional wählen, so dass Liebhaber des englischsprachigen Originals auch in Deutschland ohne Weiteres zugreifen können und nicht zu einem Import greifen müssen.