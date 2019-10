Mit dem kommende Woche erscheinenden Call of Duty: Modern Warfare geht Activision auch neue Wege. So soll es künftig ein Battle-Pass-System geben, wie ihr es aus Battle-Royale-Hits kennt. Auf Lootboxen verzichten die Entwickler jedoch weiterhin.

Publisher Activision hat noch einmal in einem Statement unterstrichen, dass das am kommenden Freitag erscheinende Call of Duty: Modern Warfare auf umstrittene Lootboxen verzichten wird. Solche werdet ihr im neuen Titel von Infinity Ward definitiv nicht finden. Dafür setzt man im neuen Serienableger auf ein anderes weit verbreitetes Modell für frische Spielinhalte.

Wie populäre Battle-Royale-Titel wie Fortnite, wird künftig auch Call of Duty: Modern Warfare auf ein Battle-Pass-System setzen. Erwerber eines Battle Pass können sich künftig frische Spielgegenständige verdienen, indem sie anschließend bestimmte Ziele im Spielverlauf erreichen.

"Das neue Battle-Pass-System erlaubt es den Spielern, die Inhalte zu sehen, die sie verdienen und kaufen können", so Activision. Demnach wird es künftig jeweils zum Start neuer Live-Seasons in regelmäßigen Abständen auch einen neuen Battle Pass geben. Wer kein Geld investieren möchte, bekommt auch Zugriff auf kostenlose Battle-Pass-Inhalte, für allen weiteren Content müsst ihr euch aber die Premium-Variante zulegen.

Wichtig dabei: Neue Basiswaffen könnt ihr künftig aber jeweils durch das reguläre Gameplay verdienen, also nur durch das Spielen von Modern Warfare. Es werden keine Waffen oder sonstige Ausrüstungsgegenstände mit relevanten Spielfunktionen im Battle Pass hinter einer Paywall verschwinden.

Direkt zum Launch des Spiels wird es zunächst noch keinen ersten Battle Pass geben; dieser soll später in diesem Jahr folgen. Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One.