Ab dem 25. Oktober wird Call of Duty: Modern Warfare offiziell erhältlich sein und auch wieder eine Singleplayer-Kampagne zu bieten haben. Bleibt die Frage: Gibt es auch einen Battle-Royale-Modus?

Im letztjährigen Call of Duty: Black Ops IIII musste eine klassische Singleplayer-Kampagne zugunsten eines Battle-Royale-Modus weichen. In diesem Jahr kommen Solo-Fans in Call of Duty: Modern Warfare aber wieder auf ihre Kosten, denn es wird eine Kampagne geben. Ein Zombies-Modus wird stattdessen ad acta gelegt, wofür aber der Koop-Part im Rahmen des bekannten Spec-Ops-Modus ausgebaut werden soll.

Ist trotz allem noch Platz für einen Battle-Royale-Modus? Singleplayer, Spec Ops und Multiplayer sind bereits drei grundlegend verschiedene Spielmodi - und mehr sind wir aus Spielen der Reihe eigentlich nicht gewohnt. Wenn es nach einem neuen Leak geht, dann lautet die Antwort dennoch: Ja, Battle Royale kehrt zurück.

Das berichtet zumindest der YouTube-Channel TheGamingRevolution, der in der Vergangenheit schon häufiger mit News rund um Call of Duty ins Schwarze getroffen hatte. Unter Berufung auf eine anonyme Quelle kehrt Battle Royale in Call of Duty: Modern Warfare zurück. Die Macher sollen sogar mit einer Kombination von Battle Royale und Infected-Modus experimentiert haben, so dass Zombies auf diesem Wege doch noch einen Weg in den Titel finden könnten.

Ein Zombies-Modus war ursprünglich ebenfalls angedacht, die Macher hätten den Plan aber vor rund eineinhalb Jahren endgültig verworfen. Das wiederum deckt sich mit bereits gemachten Aussagen, dass es diesen Spielmodus im Herbst 2019 nicht mehr geben wird.

Fans haben mitunter eher negativ auf die Nachricht, dass Battle Royale in diesem Jahr zurückkehren soll, reagiert. Der YouTube-Channel versuchte die Wogen zu glätten, indem man weitere Insider-Infos zu von Fans geliebten Features präsentierte. Unter anderem soll der populäre Spieltyp "Gun Game" zurückkehren. Eine offizielle Bestätigung für die hier genannte Story steht aber noch aus, darum ist das alles wie so oft ein Gerücht.