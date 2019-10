Infinity Ward hat sich zu seinen Monetarisierungsplänen für Call of Duty: Modern Warfare geäußert. Welche Rolle bekommen dabei Lootboxen?

Infinity Ward, der Entwickler hinter Call of Duty: Modern Warfare hat bekannt gegeben, dass aktuell nicht an Lootboxen für den Shooter gearbeitet wird. Joel Emslie, der Art Director des Studios hat auf Reddit erneut mit Gerüchten aufgeräumt, wie das Studio Modern Warfare nach Release monetarisieren wird. Zuvor hatte Emslie verkündet, dass Spieler einen direkten Weg haben werden, Inhalte zu verdienen. Nun hat er sich etwas klarer zu dem Thema ausgedrückt.

"Eine fehlinterpretierte und falsche Information über Modern Warfare ist im Umlauf. Was ich zum aktuellen Zeitpunkt sagen kann ist, dass wir definitiv NICHT an irgendeiner Form von Vorrats-Drops oder einem Lootbox-System arbeiten. Außerdem werden funktionelle Dinge durch SPIELEN freigeschaltet."

Er kündigte darüber hinaus an, dass es weitere Informationen zu diesem Thema noch in dieser Woche geben wird, wodurch hoffentlich etwaige übrige Fragen beantwortet. In Black Ops 4 beispielsweise verhielt es sich anfangs recht zahm. Später jedoch wurde der Shooter sehr viel aggressiver monetarisiert. Doch es geht auch anders: Call of Duty: WW2 und Infinite Warfare boten den Spielern die Möglichkeit, Waffen auch auf herkömmlichem Wege zu verdienen.