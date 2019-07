Infinity Ward hat mit dem Gunfight-Modus nun einen weiteren Teilbereich des kommenden Call of Duty: Modern Warfare näher vorgestellt. Die vollständige Ankündigung des Multiplayer-Parts hat jetzt zudem einen konkreten Termin erhalten.

Von zahlreichen Streamern wurde am gestrigen Abend der neue Gunfight-Modus des kommenden Shooters Call of Duty: Modern Warfare vorgestellt. Anschließend lieferte Infinity Ward auch noch einige offizielle Details zu dieser neuen Spielmöglichkeit im diesjährigen Teil ab.

Gunfight kann gewissermaßen als Anti-Battle-Royale bezeichnet werden, denn während die Spielerzahlen und Matches derzeit immer größere werden, geht Infinity Ward mit dem Modus den umgekehrten Weg. Gespielt wird im 2 vs. 2 auf kleineren, eigens hierfür kreierten Karten. Laut den Machern besteht eine Partie der beiden Teams aus "mehreren Runden langen Cage-Matches". Das erste Team, das sechs Runden gewinnt, wird zum Sieger gekürt.

Alle vier Spieler beginnen mit den gleichen Voraussetzungen, die sich jeweils nach zwei Runden ändern. Die Erstausstattung zum Beginn einer Partie besteht dabei regelmäßig aus einer Primär- und Sekundärwaffe, einer taktischen Granate (z.B. Blendgranate) und einem tödlichen Accessoire (z.B. eine Splittergranate). Zudem werden alle zwei Runden dann auch die Kartenpositionen zum Start getauscht.

Eine Runde dauert 40 Sekunden, ehe mit dem Auftauchen einer Flagge die Verlängerung beginnt, wenn auf einer oder beiden Seiten der jeweiligen Duos noch Spieler am Leben sind. Von da an hat jedes Team 10 Sekunden lang Zeit, die Flagge zu erobern. Wer diesen drei Sekunden langen Prozess bewältigt oder doch noch alle Gegner ausschaltet, gewinnt die Runde. Schaffen das beide Duos nicht, gewinnt das Duo mit der höheren Anzahl an verbliebenen Gesundheitspunkten. An Karten für den Modus wurden bislang King, Pine und Stack vorgestellt.

Gunfight wird nur einer von mehreren Multiplayer-Modi in Call of Duty: Modern Warfare sein. Der komplette Mehrspieler-Part soll am 01. August 2019 im Rahmen eines Livestreams vorgestellt.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, PS4 und Xbox One.