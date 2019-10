Seit dem vergangenen Freitag ist das neue Call of Duty: Modern Warfare erhältlich. Damit verbunden ist natürlich die Frage: Wie erfolgreich ist das Spiel im Vergleich zum direkten Vorgänger? Jetzt liegen erste Zahlen vor!

Wie gewohnt wurden zum Wochenanfang nun nämlich die offiziellen Software-Verkaufscharts aus Großbritannien veröffentlicht, und die offenbaren durchaus Interessantes rund um Call of Duty. Demnach hat das neue Call of Duty: Modern Warfare auf der Insel einen durchaus sehr guten Start hingelegt.

Wie aus den britischen Erhebungen hervorgeht, hat Call of Duty: Modern Warfare im Vergleich zum letztjährigen Call of Duty: Black Ops IIII demnach in Sachen Verkaufszahlen deutlich die Nase vorn. Am Eröffnungswochenende wanderten demnach 39 Prozent mehr Box-Versionen des Spiels über die Ladentheke als noch beim letztjährigen Teil, so GamesIndustry.biz.

Das wiederum reicht - erwartungsgemäß - auch für Platz 1 in den britischen Verkaufscharts. Wichtig: Die Erhebungen decken lediglich die Verkäufe auf PS4 und Xbox One ab, nicht jedoch die auf dem PC. 62 Prozent der erhobenen Verkäufe erfolgten demnach auf der PS4, 38 Prozent auf der Xbox One die digitalen Verkaufszahlen stehen noch aus.

Wenn auch die digitalen Zahlen eintrudeln, dann wird das neue Modern Warfare vermutlich auch deutlich an das 2017 veröffentlichte Call of Duty: WWII heran rücken, denn das hat im Vergleich noch die Nase vorn. Vor zwei Jahren avancierte dieses Call of Duty zum absoluten Kassenschlager, der im Launch-Zeitfenster mehr als 500 Millionen Dollar weltweit einspielte. Seiner Zeit wurden die Zahlen des vorherigen Infinite Warfare verdoppelt!